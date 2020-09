Résumé : Cahit et Sibel se rencontrent dans un hôpital psychiatrique. Lui a jeté sa voiture contre un mur. Elle s’est tailladé les veines. Lui traîne son mal de vivre depuis la mort de sa femme. Elle cherche à s’affranchir d’une famille trop conservatrice. Lui noie son désespoir dans l’alcool. Elle espère acquérir sa liberté par un faux mariage. Lui va accepter de jouer le jeu. Pour le pire et le meilleur.

Critique : Le cinéma allemand a mauvaise réputation. En matière de septième art, tout ce qui vient de nos voisins germains est souvent taxé de ringard avant même d’être vu. Question de préjugés tenaces, et ce malgré Murnau, Lang, Fassbinder, Wenders ou Herzog... Pourtant, après une période teutonne un peu creuse dans les années 90, la qualité semble de nouveau au rendez-vous depuis les années 2000, et dans l’émergence de ce nouveau cinéma d’auteur allemand, un réalisateur s’est progressivement détaché du lot, par la qualité de ses films, son charisme et le gain d’un Ours d’or lors de la Berlinale 2004. Son nom : Fatih Akin.

Et à voir Head-on, son statut de figure de proue est loin d’être usurpé. En deux heures pile, ce trentenaire d’origine turque livre une tragédie parfaitement maîtrisée. Ce n’est pas du Shakespeare, mais la réussite est réelle, grâce à la logique de l’ensemble et la qualité des parties. La musique, omniprésente, enserre le récit pour mieux le sublimer. Les acteurs sont excellents. Birol Ünel est magnétique et Sibel Kekilli, auditionnée dans un centre commercial, allie fraîcheur et justesse. L’arrière-plan n’est pas creux. Les parents engoncés dans leur tradition archaïque, la fille qui multiplie les expériences sexuelles, la cousine restée en Turquie devenue businesswoman aux dents longues : à travers une dizaine de personnages, Fatih Akin dresse le portrait d’une communauté turque multiforme, complexe, contradictoire, loin de tout présupposé idéologique, de tout cliché sociologique.

Mais, au-delà de ce regard sociétal, Head-on est avant tout un magnifique film d’amour. Pas une de ces comédies à l’eau de rose où quand Harry rencontre Sally, il est certain qu’ils finiront le dernier plan ensemble. Le film de Fatih Akin parle d’un autre genre de fusion sentimentale. Celle qui vous surprend au coin d’une rue, au détour d’un regard, au creux d’une chute de reins. Celle qui vous étreint si fort, si vite, que le souffle manque, que les entrailles se tordent. C’est de cette plongée insensée que traite Head-on, avec brio, avec hargne, Fatih Akin filmant la passion comme d’autres filment la guerre. Du sang, de la sueur et des larmes.