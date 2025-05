De l’autre côté - Fatih Akin - critique

Résumé : Quatre femmes et deux hommes soumis par la fatalité à un destin commun entre la Turquie et l’Allemagne.

Critique : Autour de la mort et d’un personnage symbole, celui de Nejat, un jeune professeur de linguistique allemande d’origine turque, Fatih Akin réunit des hommes et des femmes, partagés entre deux nations, deux cultures, qui s’entrecroisent et s’entrechoquent. Ces héros sont des êtres écartelés entre leurs amours, leurs passions, leurs principes... Où vont-elles les mener ? Loin de chez eux parfois ou peut-être plus près de leurs racines.

Nejat réprouve la relation qu’entretient son père Ali, installé en Allemagne, avec une prostituée turque Yeter, mais ne peut s’empêcher d’admirer cette femme qui a choisi de se sacrifier pour permettre à sa fille Ayten, restée au pays, de poursuivre des études. En d’autres temps et d’autres lieux, Susanne réprouvera aussi l’attachement de sa fille Lotte pour Ayten, conduite à s’exiler en Allemagne pour son activisme politique.

La fiction d’Akin est une succession de parallèles, de "si" suggérés, de situations funambulesques où basculer dans le drame ne tient qu’à un fil. Un fil qui se casse souvent au cours de ce long-métrage dont le temps déconstruit sert le propos. Fiction en trois temps, à l’image des occasions ratées de ses protagonistes, De l’autre côté se déroule comme un thriller lancinant où Fatih Akin fait figure de passeur entre l’Allemagne et la Turquie. Il construit des ponts et donne des raisons de les franchir en illustrant le dilemme de tous ces individus tiraillés entre deux pays, synonyme tour à tour de haine et d’amour. Pourquoi part-on ? Pourquoi revient-on ? Pourquoi reste-t-on ? De l’autre côté se contente d’exposer les faits et jamais le réalisateur turco-allemand, a contrario de ses personnages, ne s’érige en juge. À chacun, témoin de la tristesse, de la détresse et du repentir des acteurs de ce drame de les apprécier comme il le souhaite. De l’autre côté se trouve également être une belle carte postale de la Turquie. Quel que soit le voyage auquel Fatih Atkin convie le spectateur dans son dernier film, Prix du meilleur scénario au Festival de Cannes 2007 et distingué par le Prix Lux du Parlement européen, l’invitation est assez alléchante pour être acceptée.