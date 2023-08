Hypnotic - Robert Rodriguez - critique

Résumé : Déterminé à retrouver sa fille, le détective Danny Rourke enquête sur une série de braquages qui pourraient être liés à sa disparition. Mais les criminels qu’il poursuit sont bien plus machiavéliques qu’il ne l’imaginait : ils hypnotisent des innocents pour qu’ils commettent des crimes contre leur volonté. Personne ne semble à l’abri. Pour les déjouer, Rourke va devoir se méfier de tout le monde...

Critique : Alors que revoilà Robert Rodriguez, que l’on avait un peu perdu de vue (qui se souvient de Machete Kills ?) quand quelques coups d’éclat comme Une nuit en enfer ou Sin City (et une amitié créative avec un certain Quentin T.) avaient aidé à le mettre sur la carte des faiseurs inspirés et roublards. Non qu’il ait pris sa retraite pour autant : à l’instar d’un Soderbergh, Rodriguez tourne vite (toujours) et bien (parfois) et est de ces hommes-orchestres pour qui les plateformes de streaming représentent un « circuit court » idéal. Hypnotic est donc le premier de son auteur à sortir en salles depuis Alita : Battle Angel en 2019. Avec un résultat pour le moins mitigé, puisque le film a engrangé les plus bas résultats au box-office des carrières de Robert Rodriguez et de son interprète Ben Affleck.

Ben Affleck © 2023 Hypnotic Film Holdings LLC. Tous droits réservés.

Hypnotic est un film qu’un ancien président français aurait volontiers qualifié d’ « abracadabrantesque » : on est sommé de croire à l’existence de personnes dotées de dons spéciaux (les « hypnotics », donc), capables de contrôler la pensée de quiconque en un battement de cils et une intonation bien placée, ainsi qu’à des « constructions mentales » bâties comme des labyrinthes de l’esprit. Un concept fumeux et ésotérique qui en vaut bien un autre – on n’est pas bien loin de Total Recall ou plus récemment Reminiscence – que le film veut péniblement nous faire comprendre de bout en bout. La pauvre Alice Braga est même condamnée, les deux tiers de son temps dans le film, à expliquer le quoi du pourquoi du comment. Misère de ce cinéma pseudo-scientifique, post-nolanien, où absolument tout doit être justifié, rationalisé, théorisé. En la matière, on n’avait pas vu aussi ronflant que les sentencieuses explications de Dom Cobb dans Inception. À quoi bon ? Dans Un jour sans fin, par exemple, on ne sait jamais ce qui cause la boucle temporelle dans laquelle est coincé Bill Murray, et ce n’est peut-être pas plus mal. Pour citer un autre chef d’État, ça, c’est du Majax !

William Fichtner © 2023 Hypnotic Film Holdings LLC. Tous droits réservés.

En revanche, Hypnotic s’illumine davantage quand il quitte ce programme trop balisé de jeux de l’esprit et laisse le personnage de Ben Affleck passer de l’autre côté du miroir. C’est à ce moment-là qu’émerge peut-être la réelle intention du cinéaste avec ce film : partir de figures très codifiées et archétypales pour mieux en observer les rouages de l’intérieur – dans un geste qui rappelle l’activité de mise en scène cinématographique –, jusqu’à un jeu de massacre final qui achève de boucler la boucle. Un cinéma expéditif fait de bouts de ficelle dans lequel, de fait, Rodriguez se montre bien plus à l’aise.