Sin City - Robert Rodriguez - critique

Résumé : Un univers sombre peuplé d’individus plus déjantés les uns que les autres, parmi lesquels Hartigan, un flic chargé de protéger la strip-teaseuse Nancy, et Marv, une montagne de muscles décidée à venger la mort de sa petite amie.

Critique : Soyons clairs : il n’est point nécessaire de connaître les soubassements de la BD éponyme de Frank Miller pour succomber aux histoires peu orthodoxes qui se trament dans cette ville interlope de Sin City (littéralement cité du péché). En surface, le film se présente comme une plongée dans une ville ravagée par la corruption, la violence et la luxure, où tous les personnages sont constamment en danger de mort. En substance, ce sont des histoires d’amour qui se terminent très mal.

La première bonne nouvelle, c’est que Sin City n’est ni un pétard mouillé, ni un gros blockbuster consensuel parce qu’il possède tous les symptômes du film potentiellement controversé. La seconde réside dans un scénario complexe et habile qui ménage beaucoup de surprises et entremêle tant les fils méandreux de son postulat qu’on finit par difficilement résoudre l’écheveau. Paradoxalement, les résolutions sont d’une simplicité inattendue avec une boucle bien bouclée, des rebondissements adéquats et des plans si léchés que rien ne finit par déborder. Trois histoires parallèles se passent à Sin City : celle d’un homme (Mickey Rourke), brute au visage fracassé et au cœur meurtri qui recherche le meurtrier de la prostituée qu’il aimait (la meilleure) ; une autre, fable adultérine avec Clive Owen et Britany Murphy (la moins réussie) ; et enfin une dernière avec Bruce Willis en flic qui sauve une enfant des mains d’un pédophile (la plus étrange). Respectivement, le film regroupe trois tomes de Sin City : le premier Sin City ; le troisième baptisé Le grand carnage (The Big Fat Kill) et le quatrième, That Yellow Bastard.

Son premier défaut vient de sa première qualité : une fidélité extrême au comic originel. Les répliques, la caractérisation des personnages, la noirceur cynique et l’absence de morale sont impeccablement respectées. La formule trahit l’influence de Tarantino qui est crédité comme coréalisateur pour avoir signé une scène. Elle se ressent ne serait-ce que dans l’intrigue dont la structure s’apparente à celle de Pulp Fiction (de multiples sous-intrigues qui se croisent dans la même histoire). En réalité, le bar est un repère où tous les personnages se croisent et qui existe déjà dans le comic. La mise en scène adopte l’immoralité de cette ville en filmant les situations avec une vraie complaisance pour retranscrire au plus juste le sentiment d’insécurité et de déliquescence. Le jeu sur le noir et blanc dont les teintes varient amplifie cette violence comme lors des apparitions du Yellow Bastard, ou lorsqu’il s’agit de simples giclées de sang. Du sang qui selon les circonstances est blanc, jaune ou rouge. D’aucuns trouveront certainement matière à pinailler sur le procédé ou l’intégration d’éléments réels dans un décor 3D : la réussite et la cohérence du bloc emportent le morceau.

Dans la distribution pléthorique, Bruce Willis, Elijah Wood, Mickey Rourke, Clive Owen et même la très jeune Makenzie Vega (déjà repérée dans Saw où elle était exceptionnelle), profitent de l’occasion pour se distinguer. Dans les rôles secondaires, il faut saluer la prestation de Benicio Del Toro, définitivement méconnaissable de film en film, qui incarne un Jack Rafferty potentiellement parfait. Enfin, c’est un pied de nez à ceux qui prenaient plaisir à descendre gratuitement Robert Rodriguez, réalisateur maudit dont (il est vrai) les dernières productions généraient au mieux la perplexité (les insupportables Spy Kids et le récent Once Upon a Time in Mexico). Or, ici, métamorphose absolue : il parvient, par la concentration de ses moyens et la généreuse collaboration de Frank Miller au storyboard et au scénario, à signer ce qui ressemble à ce jour comme son film gadget le plus ambitieux et le plus réussi.

Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Grosse déception autour des bonus avec un sentiment de superficialité qui prédomine malgré la facture collector. Seul L’univers de Frank Miller, de moins d’une demi-heure, informe un minimum sur l’artiste intransigeant qu’il est et sa carrière. La conférence de presse filmée au festival de Cannes apporte son lot de bonnes surprises avec une équitable répartition des interventions des nombreux intervenants (Robert Rodriguez, Clive Owen, Benicio Del Toro, Mickey Rourke, Jessica Alba et Michael Madsen). Le making of enfin ne représente qu’un intérêt limité en raison de son absence de profondeur (treize minutes seulement) ; on s’y ennuie ferme et les informations sont inexistantes.

Image & son : Lorsque la perfection est au rendez-vous, il faut le souligner. Image sensationnelle pour un univers à la sophistication formelle extrême. Évidemment, le nerf de la guerre se situe au niveau du contraste, clé de voûte de la photographie du film ; il est tout simplement magnifique. Le respect des impressions perçues en salles est parfaitement retranscrit : un film ovni d’un noir et blanc surréaliste à la beauté rare. Le son DTS est un exemple en matière de précision des effets ; la pluie battante, les détonations, les crissements de pneus, tout est cristallin.