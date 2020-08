Inception - la critique du film

2 personnes

Résumé : Dom Cobb est un voleur expérimenté – le meilleur qui soit dans l’art périlleux de l’extraction : sa spécialité consiste à s’approprier les secrets les plus précieux d’un individu, enfouis au plus profond de son subconscient, pendant qu’il rêve et que son esprit est particulièrement vulnérable. Très recherché pour ses talents dans l’univers trouble de l’espionnage industriel, Cobb est aussi devenu un fugitif traqué dans le monde entier qui a perdu tout ce qui lui est cher. Mais une ultime mission pourrait lui permettre de retrouver sa vie d’avant – à condition qu’il puisse accomplir l’impossible : l’inception. Au lieu de subtiliser un rêve, Cobb et son équipe doivent faire l’inverse : implanter une idée dans l’esprit d’un individu. S’ils y parviennent, il pourrait s’agir du crime parfait. Et pourtant, aussi méthodiques et doués soient-ils, rien n’aurait pu préparer Cobb et ses partenaires à un ennemi redoutable qui semble avoir systématiquement un coup d’avance sur eux. Un ennemi dont seul Cobb aurait pu soupçonner l’existence.

Critique : Deux ans après la sortie triomphale de The Dark Knight, chef-d’œuvre crépusculaire, Christopher Nolan signe un nouveau bijou de récit labyrinthique, fidèle à son style, hybridant son blockbuster, tout à la fois récit à tiroirs d’une complexité stimulante, sans être trop sibyllin pour perdre les foules (c’était déjà le cas dans Memento), kaléidoscopes de stases oniriques que servent de superbes effets spéciaux dont l’omniprésence n’est jamais gratuite, thriller palpitant, romance flamboyante, science-fiction façon Matrix, action movie aux scènes mémorables, le tout soigneusement habillé par la partition de Hans Zimmer, particulièrement inspiré, auteur d’un thème principal « Time » qui demeure en mémoire, d’une grande intensité lyrique.

Le fil directeur de cette histoire est Dom Cobb, un espion industriel capable de s’introduire dans le subconscient de n’importe quel quidam pour lui soutirer des secrets. Son existence est marquée par une série d’épreuves : la mort de sa femme, la séparation avec ses enfants, une interdiction de séjour aux Etats-Unis. Il acceptera une mission à haut risque dont le succès seul peut lui garantir le retour à son existence d’avant.

Leonardo DiCaprio donne au héros une intensité d’autant plus crédible que l’acteur lui-même n’a pas tout compris au film qu’il tournait (!), particulièrement la fin qui a suscité tant d’interrogations et qu’on ne dévoilera pas. Depuis Shutter Island, le grand suspense claustrophobe et paranoïaque de Scorsese, on ne l’avait pas vu aussi convaincant. A ses côtés, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page et Cilliam Murhy forment un casting royal et donnent à ce voyage entre monde réel et monde virtuel, la dimension d’un classique de la SF, parfois un peu trop sûr de son talent, mais assurément virtuose.

Concevoir la réalité depuis le point de vue du rêveur, sans en rajouter dans le surréalisme outrancier, tout en parvenant à avancer sur une ligne de crête entre l’illusion et la réalité, c’est assurément une performance et elle s’incarne dans l’ultime mouvement de la toupie "totem", sur laquelle des imaginations fertiles n’ont pas fini de gloser.