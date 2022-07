I Am Your Man - Maria Schrader - critique

Résumé : Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate pour se prêter à une expérience : pendant trois semaines, elle doit vivre avec Tom, un robot à l’apparence humaine parfaite, spécialement programmé pour correspondre à sa définition de l’homme idéal. Son existence ne doit servir qu’un seul but : rendre Alma heureuse.

Critique : Alma est invitée à une soirée d’un autre temps avec ses musiciens jazzy, ses danseurs de tango et la champagne qui coule à flot. Elle a rendez-vous avec un homme élégant qui lui conseille pour boisson festive un Bordeaux délicat et fruité. Mais cet homme a quelque chose d’étrange. Il scande des extraits de poème et se montre d’une profonde maladresse. Les premiers instants, on pense à une rencontre entre célibataires, mettant en scène une jeune femme brillante et belle, et un jeune homme hanté par quelque chose qu’on voudrait appeler autisme. En réalité, Alma est sollicitée pour tester un robot qui a été conçu, à coups de calculs et d’algorithmes savants, à ce qui serait pour elle l’idéal de l’amour.

Copyright Majestic

I Am Your Man est un film plus sérieux qu’il n’en paraît. On peut en effet s’arrêter aux premières impressions d’une comédie romantique qui s’appuie sur l’expérience d’un robot et d’une jeune célibataire pour dénoncer la solitude contemporaine. En réalité, le long-métrage brosse toute une série de thèmes tout à fait passionnants comme le rapport à la différence, l’insatisfaction moderne qui contraint un grand nombre de personnes à renoncer à l’amour, et les relations affectives regardées comme des objets de consommation comme les autres. Le rire n’est jamais loin, mais c’est un rire sombre, acide, qui hésite entre compassion et agacement pour cette jeune femme proprement insupportable, et moquerie et pitié pour ce pauvre robot bourré de stéréotypes.

La film joue d’ailleurs avec brio et enchantement sur les stéréotypes. La théâtralité du propos se marie avec un style volontairement absurde et ironique. Tout le récit est porté par une Maren Eggert incroyable. Elle incarne une femme autant esseulée et désespérée qu’agaçante. Cette anti-héroïne a tout du portrait de la bobo occidentale, qui résout ses propres contradictions personnelles en se rêvant maman tout en refusant de céder le moindre espace à une relation amoureuse. La comédienne, justement récompensée à Berlin, compose un portrait complexe et vraisemblable. Même quand elle finit par céder aux charmes mécaniques de cet homme machine.

Copyright Majestic

I Am Your Man constitue un joli film frais et enjoué en ce début d’été. On pourra regretter hélas un format un peu trop long, et la tentation de Maria Schraper de succomber à la démonstration. Mais le propos demeure attachant et finit par emporter le spectateur dans cette drôle d’histoire d’amour et de solitude.