Import/Export - Ulrich Seidl - critique

Résumé : Deux trajectoires évoluent dans des directions opposées. Olga, jeune infirmière ukrainienne, part à la recherche du bonheur à l’Ouest où elle devient femme de ménage dans un service gériatrique en Autriche. Paul était agent de sécurité à Vienne. Au chômage, il prend la route avec son beau-père vers l’Est, en direction de l’Ukraine. Deux destins de jeunes gens à la recherche d’une nouvelle chance, qui se voient confrontés à la réalité crue. Deux histoires sur la quête du bonheur et de l’argent, sur le côté effrayant de la sexualité, de la mort et sur l’art de brosser les dents d’un renard empaillé.

Critique : Sur plus de deux heures, Ulrich Seidl, réalisateur intransigeant de Dog days, essentiellement connu pour ses documentaires, entremêle avec une audace inouïe et une rigueur clinique des destins pathétiques et traite de son sujet fétiche : la méchanceté des hommes gouvernée par des jalousies obscures et la lutte pour la survie à travers deux personnages : une demoiselle qui fait les plus

vieux métiers du monde pour avoir une intégrité sociale et un jeune homme sensible, flanqué d’un paternel vulgos, qui doit se confronter à tous les monstres qui l’entourent.

Réfractaires à la neurasthénie, abstenez-vous. Les autres ? Succombez à cet impressionnant vertige qui ne fait pas de cadeau, échappe à la complaisance (alors qu’il est toujours à deux doigts de tomber dedans) et refuse toute larme de crocodile. En dévoilant l’envers abject d’un décor autrichien que Seidl connaît

très bien (la médiocrité autrichienne était déjà célébrée dans son précédent long), le cinéaste lance un uppercut d’une force herculéenne. Qu’il s’agisse de radiographier un hospice où les vieilles personnes alitées sont considérées comme du bétail ou de montrer les restes d’une humanité perdue (lorsqu’une mère et sa fille se prennent dans les bras ou se parlent au téléphone), le film stimule l’affect lacrymal, dérange beaucoup, secoue en possédant cette marque précieuse des œuvres uniques qui n’en finissent plus d’agresser notre sage conscience. C’est rare. Une telle intransigeance et une telle beauté tranchent avec le tout-venant et concourent à rendre cette expérience inoubliable.