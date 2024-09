Indian Palace - Suite royale - John Madden - critique

Résumé : Maintenant que l’hôtel Marigold affiche complet, ses directeurs, Muriel Donnelly et Sonny Kapoor, songent à l’agrandir. Ils ont justement trouvé l’endroit idéal pour ouvrir un deuxième établissement. Tandis que le projet avance, Evelyn et Douglas, qui travaillent désormais à Jaipur, se demandent où leurs rendez-vous réguliers autour des délices de la cuisine indienne vont les mener. Norman et Carol essaient de maîtriser les difficultés d’une relation exclusive, et Madge hésite entre deux prétendants aussi intéressants l’un que l’autre...

Critique : Une suite très bien menée du succès en salles Indian Palace, sorti sur les écrans français en 2012, qui réussit l’exploit assez rare dans les franchises de surclasser le premier volet. Indian Palace avait laissé un tel sentiment de tendresse envers les personnages que, face au succès du film, une suite ne pouvait que voir le jour, toujours sous la direction de John Madden. Portant un titre qui lui va comme un gant (ou comme un sari), Suite royale propose de suivre les aventures de ces retraités partis vivre la fin de leur existence sous le soleil d’Inde. Le pays, loin d’être un simple décor naturel, est au contraire un protagoniste à part entière, tant il est intéressant de connaître ses mœurs, ses coutumes et son histoire, loin de l’image édulcorée véhiculée par les Bollywood.

La célèbre industrie cinématographie de Bombay n’est pourtant jamais loin, puisque la bande son, notamment, rappelle les plus grands classiques, de Kuch Kuch Hota Hai à Devdas. La plus belle scène du film, d’ailleurs, pousse l’exotisme à l’extrême en montrant un mariage indien traditionnel. Alors qu’il serait facile de regretter ce cliché sur les Indiens, qui chanteraient et danseraient partout et tout le temps, si on se fie à ces films, on ne peut que se prendre au jeu et admirer le spectacle, comme tout le casting.

Dev Patel interprète un personnage d’un enthousiasme débordant et communicatif, touchant dans sa volonté d’agrandir son précieux hôtel et de prendre soin de ses pensionnaires. Le duo qu’il forme avec Maggie Smith est complémentaire, tant les manières "so British" de l’actrice se heurtent souvent à l’optimisme naïf d’un jeune homme ambitieux.

Comment ne pas adorer également le couple formé par Judi Dench et Bill Nighy, timides comme des adolescents tout au long du film à l’idée de s’avouer leurs sentiments.

Mais loin de seulement parler d’amour, le film évoque aussi des thèmes tels que la fin de vie, la solitude, la vieillesse et les problèmes de santé qui l’accompagnent souvent, mais aussi l’apport essentiel de l’expérience des aînés et l’aide précieuse qu’ils peuvent apporter aux plus jeunes. Aucun conflit de générations n’est à déplorer ici : le film fait plutôt un parallèle efficace entre la jeunesse et la vieillesse. Il s’agit également de chasser les idées reçues : oui, même avec des cheveux blancs, on peut encore travailler. Oui, malgré une santé devenue fragile, on peut encore aimer.

L’attachement que le public ne pourra s’empêcher d’éprouver envers une galerie de personnages magnifiques, interprétés par des acteurs formidables et qui n’ont rien perdu de leur fraîcheur, ne peut que témoigner du respect que tout senior mérite. Force est de constater que la réflexion sur l’avenir des acteurs vieillissants est induite très subtilement. Le plaisir que le public éprouve naturellement à découvrir le nouveau projet de Richard Gere ou encore de Maggie Smith montre bien que ces acteurs ont encore suffisamment de ressource pour nous éblouir.

Certes, le film est parfois naïf. Mais quel bonheur de découvrir la suite des aventures de ces retraités du bout du monde ! Il serait bien dommage de bouder son plaisir. La beauté des décors et le rythme effréné de l’ensemble effacent toutes les maladresses. Au point de souhaiter un troisième volet, tellement il est agréable de voir ce film, comme on retrouve de vieux amis. On en redemande !