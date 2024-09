Indian Palace - John Madden - critique

Résumé : L’Angleterre n’est plus faite pour les seniors, même la retraite se délocalise ! Plusieurs retraités britanniques coupent toutes leurs attaches et partent s’établir en Inde, dans ce qu’ils croient être un palace au meilleur prix. Bien moins luxueux que la publicité ne le laissait entendre, cet hôtel délabré au charme indéfinissable va bouleverser leurs vies de façon inattendue.

Critique : Écrivains, photographes, réalisateurs... Nombreux sont les artistes à avoir tenté de s’accaparer l’essence de l’étourdissante beauté qui fait de l’Inde l’un des pays les plus intrigants au monde. Avec Indian Palace, le Britannique John Madden (Shakespeare in Love) délivre un témoignage vibrant sur la découverte d’un pays nouveau et de ses coutumes. Du Palais de la Cité au marché Marigold en passant par les baôlis, le cinéaste nous immisce dans les rues d’une petite bourgade indienne non loin de Jaipur, surnommée « la ville rose ». L’intensité des couleurs, la richesse du patrimoine architectural, le contraste aberrant entre fortunés et misérables grisent rapidement le spectateur qui se voit entraîné malgré lui dans un tourbillon des sens. Et dans cet univers surprenant, un leitmotiv : « La vie est un privilège, et non un droit. »

Adaptation du roman These Foolish Things de Deborah Moggach, Indian Palace peint le portrait d’un groupe de retraités en partance pour un palace indien. Chaque personnage de ce petit groupe atypique est à la recherche de quelque chose qui lui fait défaut. Certains ambitionnent de donner un sens à leur vie, d’autres ont des préoccupations plus matérielles, comme se faire poser une nouvelle hanche. Le Best Exotic Marigold Hôtel sera, bien involontairement, un tournant dans l’existence de chacun.

Indian Palace a le mérite de mettre en valeur des acteurs qui ont su par le passé tirer leur épingle du jeu. La dignité de Judi Dench est remarquable, Bill Nighy fait preuve d’une élégance irrésistible, et comme à son habitude Maggie Smith use et abuse de mimiques que l’on aime détester. Le bâtiment représentant le Marigold Hôtel est par ailleurs tout aussi émérite. Nommé Ravla Khempur, cet ancien palais royal transformé en hôtel pour touristes est presque un personnage à part entière, tant son existence influe sur les destinées des personnages.

Naïf parfois, Indian Palace fait partie de ces films auxquels il est difficile de reprocher les maladresses. Si le long-métrage se montre fleur bleue, voire même convenu, l’optimisme inébranlable qu’il dégage ne peut que susciter la tendresse chez le spectateur. Les dialogues enlevés, la fraîcheur des comédiens et la douce euphorie que laisse filtrer la réalisation font de ce film un moment juste et insouciant.

Entre Slumdog Millionnaire et Mange, prie, aime, Indian Palace est un conte moderne au happy end attendrissant. Une fable colorée qui rappelle humblement à chacun d’entre nous qu’il est toujours possible de faire contre mauvaise fortune bon cœur.