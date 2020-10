Intolérable cruauté - la critique

Résumé : Miles Massey est un redoutable avocat, spécialiste du divorce, capable de faire passer un affreux coureur de jupons pour un mari modèle. Célèbre pour avoir mis au point le contrat de mariage "Massey", garantie en béton qui met les riches célibataires à l’abri des vautours, il commence à se lasser de la victoire systématique et à se morfondre dans l’opulence. De la délicieuse Marylin Rexroth, "serial divorceuse", il ne fait qu’une bouchée. Du moins c’est ce qu’il croit...

Critique : Pas de doute, on est bien chez les frères Coen, au royaume des affreux, des crétins et des méchants, avec en prime des gueules comme on n’en trouve plus sur le grand écran. Mais cette fois-ci, ce n’est pas dans l’Amérique profonde de Fargo ou du Big Lebowski qu’ils vont les chercher, mais dans l’univers du show-bizz, des grosses fortunes, des croqueuses de diamants et des as du barreau. Leurs dialogues vifs et ironiques, susurrés avec des voix de velours dans l’univers de comédies romantiques de l’entre-deux-guerres, n’en deviennent que plus succulents. Et c’est parti pour un jeu de massacre sublime et hilarant, une heure et demie de retournements de situations rocambolesques, de gags tordants et de scènes d’anthologie. Dans la peau du "cary-grantesque" Miles Massey, George Clooney, tiré à quatre épingles, n’en peut plus de vérifier la blancheur de ses dents dans sa cuillère à soupe. Tout aussi subtile et faussement lisse, la vénéneuse Catherine Zeta-Jones soupire, pleurniche, allume et manipule tous ces benêts. Progressivement, un grain de folie furieuse s’empare des personnages et du film, pour un bouquet final nocturne jouissif. Du grand Coen assurément...