Miller’s Crossing - Ethan Coen, Joel Coen - critique

Résumé : À l’époque de la prohibition, le gangster Tom Reagan, bras droit d’un caïd irlandais, trahit et manipule son entourage, l’utilisant à ses propres fins même par la violence, afin de se faire une place.

Critique : Après Sang pour sang et Arizona Junior, Joel et Ethan Coen veulent faire un film avec "des hommes en chapeau", un pur film de gangster en pleine Prohibition, sans fioritures, servi par des gueules de cinéma. L’histoire s’articule autour d’un personnage, Tom Reagan, conseiller de Léo, le mafieux en chef du clan irlandais. L’hégémonie de ce dernier fait des envieux chez les Italiens, qui souhaitent, Thompson à la main, s’emparer de son territoire. Entre arnaques, coups fourrés, suspicion, et amour trahi, Tom Reagan va devoir jouer tout en finesse pour sauver sa peau...



On connaît l’art des frères Coen pour imaginer des scénarios tordus. Force est de constater qu’ils se sont surpassés avec Miller’s Crossing. C’est l’une des grandes qualités de cette plongée dans l’univers des truands d’autrefois : une richesse inouïe des intrigues entremêlées pour un joli coup de théâtre final. Ici, tout n’est que manipulation imaginée par Tom Reagan ; impossible pour le spectateur d’en prévoir les conséquences d’où un léger suspense non déplaisant. On pense inévitablement au Limier de Joseph L. Mankiewicz, un Limier auquel les Joel et Ethan Coen

auraient instillé leur humour bien noir, même dans les pires fulgurances de violence.

Outre les qualités narratives de Miller’s Crossing, il serait injuste de ne pas souligner sa beauté formelle. Éclairé par Barry Sonnenfeld alors chef opérateur, ce film étale toute sa brillance dans le vernis des parquets et des chaussures bicolores de l’époque ; de même que les visages qui s’illuminent au gré du port du galurin. On réalise que Les sentiers de la perdition n’a strictement rien inventé.

Miller’s Crossing est un film qui exige une grande attention afin de cerner toutes les manipulations et les intrigues sous-jacentes, mais également un film ô combien jouissif pour le spectateur en mal de scénario brillant. Notre préféré juste après The Big Lebowski mais juste avant Fargo.