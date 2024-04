Drive-Away Dolls - Ethan Coen - critique

Résumé : Jamie, une jeune femme libre d’esprit essuyant une énième rupture amoureuse, et Marian, son amie pudique et réservée qui souffre de frustration généralisée, sont en quête d’une bouffée d’air frais. Elles se lancent dans un road trip en direction de Tallahassee, mais leur périple va vite se compliquer quand elles croisent la route d’une bande de truands.

Critique : Qu’est-ce qui est arrivé à Ethan Coen, le mythique réalisateur de No Country for Old Men, O Brother ou Fargo ? Car il est difficile de regarder la carrière des deux frères sans crier au génie. Drive-Away Dolls met en scène deux amies, homosexuelles, amoureuses l’une de l’autre sans vraiment le savoir, qui se retrouvent, malgré elles, poursuivie par d’affreux malfrats, à la recherche d’une mystérieuse mallette. Bien sûr, la patte des Coen est immédiatement identifiable, avec cette façon de détourner le réel et le thriller dans une sorte de comédie macabre et colorée. Toute l’histoire repose sur des malentendus, poussant les personnages à des comportements extrêmes où l’hémoglobine se mêle joyeusement à la brutalité. Tout est possible dans ce récit fantasque, comme de se retrouver en garde à vue pour oser se promener seul le soir dans la rue ou se faire tuer pour des objets sans aucune valeur.

En ce sens, le nouveau film d’Ethan Coen joue avec les genres du thriller, du policier, du comique et de l’horreur sans jamais se fixer vraiment une ligne de conduite de la mise en scène. Même le cinéma d’animation s’invite dans la fiction, introduisant des images psychédéliques au milieu de l’histoire. Mais, cette fois, malgré l’indéniable talent du réalisateur à forcer l’ironie et l’humour noir, l’inspiration semble plus éteinte. Le film répète jusqu’à l’agacement les scènes sexuelles entre filles, moquant par là même la pornographie qui se délecte de faire coucher les comédiennes entre elles. La vulgarité et le grotesque finissent par emporter le propos qui sombre dans une quête aussi ridicule que pathétique.

On a le droit dans la création de jouer avec l’ironie et la critique sociale, particulièrement quand il s’agit de dépeindre l’Amérique rurale qui dépérit dans le puritanisme et le montée du populisme. Mais il n’y a pas besoin de s’enfermer dans un scénario aussi mince, et d’en faire des tonnes dans la mise en scène. L’esthétisme affiché du film, empruntant des colorations hyperboliques, va à l’encontre de l’intention pamphlétaire du réalisateur. Tous les personnages s’égarent dans la caricature d’eux-mêmes, à force de dialogues stéréotypés, réducteurs.

Le seul intérêt, et pas des moindres, du film, demeure la manière dont l’Amérique des campagnes appréhende l’homosexualité féminine, doublée du droit au mariage des couples unisexes. Ethan Coen fait la démonstration d’une représentation du lesbianisme complexe et intéressante, avec cette petite fille noire qui se découvre attirée par les femmes et perce un trou dans la balustrade qui la sépare de sa maison, pour regarder sa voisine se baigner nue dans la piscine. À côté de cela, il y a ce groupe de sportives, toutes homosexuelles, qui s’adonnent à des parties fines multiples et bourrées de fantaisie.

On attend avec impatience le retour des deux frères au cinéma, certains que cette petite comédie sans intérêt sera vite oubliée. Le titre trop évocateur renforce la vulgarité du propos, pour une histoire qui a cédé à la facilité d’un scénario truffé de clichés.