Je sais tomber - Alain Tasma - critique du téléfilm

Résumé : Kevin, vingt ans, est contraint de retourner vivre chez ses parents. Il travaille sans entrain dans un élevage de porcs à la campagne. Sa rencontre avec Alice, la trentaine, cascadeuse dans un cirque équestre, va bouleverser sa vie. Récit d’un apprentissage pour le jeune Kevin, que les chevaux et Alice vont révéler à lui-même.

Critique : D’un camion débarque Kevin, jeune homme de vingt ans pris en stop, dont la voix off s’interroge et raconte. Le héros revient au bercail, chez ses parents qui vivent à la campagne, après trois mois de séjour à l’étranger. Le protagoniste semble avoir "batifolé", comme le dit son père, bourru et injonctif. On comprend rapidement qu’une place l’attendait à la ferme, mais une incompatibilité de caractères rend le travail en famille impossible. De son côté, la mère prodigue un accueil plus chaleureux. La psychologie des protagonistes semble esquissée par ces deux scènes quasi inaugurales.

A l’indolent, la vie réserve d’abord une tâche laborieuse : s’occuper de porcs dans un élevage industriel. Le téléfilm documentera-t-il les jours qui s’égrènent au rythme de gestes quotidiens ? Non, parce que le hasard met notre protagoniste sur la route d’Alice. Au sens propre du terme, c’est un choc : le motocycliste manque de se faire écraser par l’automobiliste, d’abord cachée, pour ménager l’effet de surprise, puis en pleurs, pour provoquer l’attendrissement du jeune homme et, par capillarité, celui du spectateur. Ce n’est pas la trouvaille scénaristique du siècle, on pourrait même dire que la ficelle est plutôt grossière. Mais au moins, grâce à cette difficulté, le héros est relié à son exemplarité. Désormais, il documentera, par chacun de ses actes et chacune des situations qu’il vit, ce qu’on appelle un récit d’apprentissage, ni plus, ni moins mauvais que tout ce qu’on a déjà vu dans le genre : entre des scènes conflictuelles prévisibles, une instabilité professionnelle programmée, l’existence d’une confidente aux réactions attendues et aux velléités intrusives, les rêves sentimentaux d’un post-adolescent, attaché à une femme et sa passion des chevaux, un flirt intermédiaire pour patienter, enfin un échec aux vertus didactiques, Je sais tomber remplit son cahier des charges. On n’est jamais surpris et les scènes équestres sont un peu répétitives. Cela dit, l’air de la campagne fait toujours du bien.