Joker - la critique du film

Résumé : Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé par la société.

Notre avis : Lauréat du Lion d’Or de Venise, porté aux nues par un certain nombre de critiques, Joker est un nouvel avatar du plus célèbre méchant de DC Comics, qui, comme tous les mythes, se reconfigure au diapason de son environnement sociétal : au sein de la dystopique Gotham City, toujours parée de couleurs crépusculaires, la colère gronde et finit par éclater au ralenti, rappelant le mémorable Cosmopolis de Cronenberg, où le personnage incarné par Pattinson traversait, depuis sa limousine, un monde à feu et à sang.

Dans cette société fracturée par la misère sociale prospèrent des puissants sans foi, ni loi : d’abord Thomas Wayne, qui brigue la mairie, avec des postures trumpiennes, puis son équivalent télévisuel, le saumâtre Murray Franklin, à qui Robert De Niro impose ses coups de menton en galoche habituels, avec la même morgue que Jerry Lewis dans La valse des pantins. Arthur Fleck, lui, voudrait attraper un peu de leur lumière, mais le début du film le met en scène comme un de ses marginaux qu’une société individualiste génère, et déjà se profile une morale à deux gros sabots, d’autant que Todd Philips, dont la subtilité n’a jamais été le fort, accentue les scènes édifiantes où Fleck expérimente le prix de sa différence (attaque dans la rue avec vol de pancarte, maman agressive qui soustrait son gamin à la verve clownesque du trublion inquiétant, bide monumental sur scène). A partir de là, le héros dérape et son génie incompris côtoie la folie, comme si on ne connaissait pas le truisme : dopé par les situations que lui offre son réalisateur, Phoenix entame son show qui lui a déjà valu les éloges de la presse et se convertira probablement en Oscar. Même si, dans une récente interview, parlant du tournage, le comédien préférait le mot "expérience" à "performance", c’est bien le second terme, beaucoup plus global, qui s’imposera, avec sa consistance pavlovienne, dans la bouche d’une majorité de spectateurs et d’un certain nombre de critiques.

Comme tout exploit suppose des morceaux de bravoure, le long métrage offre quelques scènes illustratives, où s’amorce la troublante métamorphose de Fleck en Joker : on pense en particulier à l’agression du protagoniste dans le métro par trois traders, séquence trépidante, avec, comme transition démoniaque entre le clown maltraité et son double vengeur, un rire de mouette criarde. Cette trouvaille scénaristique engendre une certaine perplexité, puisque le héros s’esclaffe toujours en décalé, à des moments inopportuns. Mais ces réactions inopinées deviennent un gimmick, sans doute parce que grâce à son talent naturel, Phoenix est parvenu à impressionner son metteur en scène qui le filme avec les yeux de Chimène, soit lorsqu’il singe Iggy Pop, le torse nu, devant sa télé, soit lorsqu’il esquisse des pas de danse à la Fred Astaire ou quelques pantomimes à la Charlot, dont l’influence encombrante a pour bande sonore le sirupeux Smile.

Délaissant l’évidence d’un Chaplin, le méchant faussement impressionnant aurait pu privilégier l’opacité d’un Keaton. Mais voilà : construit sur un scénario mélodramatique, Joker ne s’écarte pas de la vulgate hollywoodienne, ce qui le rend absolument comestible. En effet, on apprend que le héros a été trahi par celle qu’il croyait être sa mère et se pensait même le fils de Wayne (donc le frère de Batman !). De plus, il a été violenté pendant son enfance. Tout s’explique donc : les clowns tristes sont des gens maltraités et, par des voies élargies à la communauté tout entière, Fleck devient la figure métonymique d’une société inique dont les figures emblématiques doivent payer. Et quoi de mieux que la télé pour faire un coup ? Grimé en son double maléfique, le personnage prend en otage l’animateur Franklin au cours d’un late-night show, alors qu’il devait y être le dindon d’une farce cruelle. Avant le meurtre de la cynique vedette, il faudra subir le sermon assommant du trublion, aussi lourdingue que la harangue finale de Chaplin dans Le dictateur. Concluant péniblement son film qu’il croit engagé, le réalisateur s’accommode d’un deus ex machina relié à des intentions démonstratives, puisque forcément le maléfique clown doit devenir le héros populaire de toutes les victimes d’un monde injuste, qui hurlent leur colère. Bref, Joker n’est rien qu’un spectacle cathartique et fake, par lequel Hollywood s’offre une bonne conscience, en se plaçant du côté des victimes de la férocité néo-libérale. On ricane volontiers, comme son héros de pacotille.

