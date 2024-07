Jour de fête - Jacques Tati - critique

Résumé : Des forains s’installent dans un calme village. Parmi les attractions se trouve un cinéma ambulant où le facteur découvre un film documentaire sur ses collègues américains. Il décide alors de se lancer dans une tournée à "l’américaine".

Critique : Dès son premier film, Jour de fête, Jacques Tati aura inconsciemment créé le sillon de son œuvre future, à savoir l’adaptation à un monde qui change. Ce sera par la suite la thématique principale de la plupart de ses films.

Suite à la vision d’un documentaire plutôt farfelu sur la poste américaine et aux railleries des villageois, François décide de faire une tournée « à l’américaine ». Suivront toute une série de gags burlesques tous plus drôles les uns que les autres. Le cinéma de Tati est déjà quasi muet, bien que ce soit son film le plus « bavard ». Ces bribes de dialogues seront abandonnées par la suite pour n’être plus qu’onomatopées, borborygmes, ce qui dénote de la part de Tati une nostalgie du cinéma muet.

En chopant bien en avance sur son temps le train de la modernité, Tati démontre qu’il est un cinéaste visionnaire alors que l’Hexagone de 1949 n’était encore que la France des charrues et qu’il y régnait la calme routine des villages du terroir. Tati déjà semble craindre cette avancée de la modernité qui pourtant en cet après-guerre était bien lointaine. Il éprouve une fascination envers le progrès mais en même temps une répulsion des plus fortes. Ses futurs films, Mon Oncle, Trafic, et Playtime, qui sera la quintessence de son œuvre, montrent son personnage récurrent M.Hulot se frotter à des gadgets innombrables. Le facteur François lui n’en a pas encore pris conscience, c’est un hurluberlu certes mais un hurluberlu positiviste.

Il fonce à travers la campagne tel un bolide sur son vieux vélo rouillé, et ses accélérations furieuses et burlesques débouleront sur un grand succès commercial. Un des plus grands de l’après-guerre. Tati bizarrement par la suite ne renouvellera pas ce succès populaire à ce que l’on n’appelait pas encore le box-office. Il s’endettera même ensuite avec son chef-d’œuvre Playtime qui sera un échec commercial total.

Le facteur François est le brouillon sommaire du personnage en devenir que sera Monsieur Hulot dont la silhouette longiligne, avec imperméable, pipe et chapeau hante encore nos mémoires.

Il est à noter qu’initialement le film fut tourné en Thomsoncolor, que cette copie sera perdue par la suite et qu’il n’en subsistera qu’un exemplaire en noir et blanc. Copie que nous verrons en version restaurée le 6 août.

Notes : Jour de Fête est le deuxième plus gros succès annuel en France, en 1949, avec 6.679.000 entrées. Il se classe ainsi derrière le numéro 1 annuel Jeanne d’Arc de Fleming, mais devant Le troisième homme de Carol Reed (5.6M.). Parmi les succès français de l’année, on citera Barry de Richard Pottier (4M), Le cœur sur la main de Berthomieu (3.6) ou Manon de Clouzot (3.4).