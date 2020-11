Jules César - Joseph L. Mankiewicz - critique

Résumé : L’Imperator Jules César (Louis Calhern), auréolé de ses victoires, revient triomphalement à Rome, avec l’intention d’instaurer une nouvelle monarchie. Craignant qu’il n’exerce un pouvoir renforcé, Cassius (John Gielgud), haut dignitaire, tente de convaincre Brutus (James Mason), le fils spirituel de César, de fomenter, avec d’autres dignitaires, l’assassinat du dictateur.

Critique : Joseph L. Mankiewicz adapte avec fidélité la pièce homonyme de William Shakespeare (écrite en 1599 et publiée en 1623). Il choisit une pléiade d’acteurs, certes rompus à Hollywood, mais qui ont pour la plupart une solide expérience théâtrale.

Si cette brillante distribution donne un cachet supplémentaire au texte du dramaturge anglais, la mise en scène reste dans le strict cadre des contraintes du genre théâtral. A quelques exceptions près que sont les mouvements de foule, on assiste plus à du théâtre filmé qu’à un péplum à grand spectacle. Cette approche presque ascète est renforcée par le choix d’une image en noir et blanc extrêmement sobre, due à un chef opérateur vétéran du cinéma, Joseph Ruttenberg, qui officie depuis 1917, et a travaillé notamment avec DW Griffith, Fritz Lang, George Cukor ou encore Anthony Mann.

La musique de Miklós Rózsa, en revanche, symbolise bien le style péplum avec un son qui rappelle la musique d’époque, tout au moins comme on l’imagine.

La plupart des rôles sont tenus par des acteurs chevronnés, qui ont souvent déjà interprété Shakespeare. Mais le choix de Marlon Brando par Mankiewicz, s’il est judicieux, ne relève pas de l’évidence. Le comédien, certes formé au théâtre (moderne) semblait bien loin de cet univers, et était encore, à cette époque, un professionnel de cinéma débutant, dont c’était, en outre, le premier film historique. Choix payant, parce que s’il n’éclipsa pas ses prestigieux partenaires, il ne démérita pas, et même plus, marqua les esprits par la qualité du monologue qu’il prononce pour l’éloge funèbre de Jules César.

Cette œuvre de qualité se démarque du film de genre, mais pâtit de sa volonté de théâtralité.

Cette production remporta l’Oscar 1954 de la meilleure direction artistique, remis à Cedric Gibbons, Edward C. Carfagno, Edwin B. Willis et Hugh Hunt.

Lors des BAFTA 1954 (British Academy of Film and Television Arts), John Gielgud sera désigné meilleur acteur anglais et Marlon Brando, meilleur acteur étranger.