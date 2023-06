L’aventure de Madame Muir - Joseph L. Mankiewicz - critique

Résumé : En Angleterre, au début du XXe siècle. Lucie Muir, une ravissante et jeune veuve, décide de s’installer au bord de la mer avec sa fille et sa servante dans un cottage réputé hanté par le fantôme du capitaine Gregg. Loin d’être terrorisée, elle est au contraire fascinée à l’idée d’habiter avec un fantôme. Un soir, il lui apparaît...

Critique : Produit par la 20th Century Fox, L’aventure de Madame Muir est tiré d’un roman de l’écrivaine britannique R.A. Dick, The Ghost and Mrs. Muir, qui est aussi le titre original du film. L’adaptation en a été confiée au scénariste Philip Dunne, ainsi qu’à Joseph L. Mankiewicz, également à la mise en scène. Le réalisateur retrouvait Gene Tierney, qu’il avait déjà dirigée dans son premier long métrage, Le château du dragon. Même si le cinéaste connut davantage d’audience et de reconnaissance professionnelle l’année suivante, avec l’oscarisé Chaînes conjugales, L’aventure de Madame Muir est devenu avec le temps un véritable film culte, et l’un des meilleurs de son auteur, avec Ève... et La comtesse aux pieds nus. Pourtant, le synopsis pouvait faire sourire, avec le récit d’une jeune veuve londonienne quittant sa belle-famille étriquée pour s’installer dans une villa du bord de mer hantée par le fantôme d’un capitaine goguenard, avec lequel elle entretiendra une amitié amoureuse…

© 1947 20th Century Fox / 2023 Swashbuckler Films. Tous droits réservés.

Il n’empêche que L’aventure de Madame Muir est une romance hollywoodienne exquise. Si Mankiewicz désamorce le caractère invraisemblable des situations par un marivaudage de haut niveau et un humour savoureux, il assume ensuite entièrement la trame fantastique et sentimentale de son récit, passant de la légèreté à la gravité avec une subtilité que l’on aimerait trouver chez maints auteurs actuels de fiction usant d’une trame surnaturelle. Les dialogues sont étincelants. Mais on ne trouvera nulle trace de théâtre filmé chez un cinéaste dont le verbe fait partie de la mise en scène, à l’instar de Pagnol, Guitry ou Rohmer. Et Mankiewicz utilise aussi bien les décors artificiels des studios (l’escapade chez l’éditeur) que ceux de la nature, avec des plans merveilleux sur une mer agitée, pour suggérer le passage des années.

© 1947 20th Century Fox / 2023 Swashbuckler Films. Tous droits réservés.

Bien que profondément marqué par la personnalité de Mankiewicz, auteur à la fois désabusé et optimiste, L’aventure de Madame Muir est également une réussite collective, qui doit beaucoup aux collaborateurs artistiques et techniques de l’âge d’or hollywoodien, dont le directeur de la photographie Charles Lang et le compositeur Bernard Herrmann. L’interprétation contribue aussi fortement au magnétisme de l’œuvre, à commencer par le magnétisme de Gene Tierney, au sommet de sa beauté, et qui témoigne de réelles qualités de jeu : Mme Muir est sans doute son plus beau rôle, après Laura et Péché mortel. Et la raideur un brin théâtrale de Rex Harrison est compensée par la finesse de George Sanders en séducteur goujat. L’on comprenda aisément que L’aventure de Madame Muir est le meilleur film de fantômes de l’histoire du cinéma (seul Les autres, en mode sombre, peut prétendre à l’égaler). Il est surtout l’un sommets du septième art tout court, que l’on ne cesse d’apprécier au fil des années.