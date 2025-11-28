Julia - Fred Zinnemann - critique

Le 28 novembre 2025
Une belle histoire, une distribution et un réalisateur prestigieux, et au final, un film curieux qui rate sa cible.
- Réalisateur : Fred Zinnemann
- Acteurs : Meryl Streep, Vanessa Redgrave , Jane Fonda, Hal Holbrook, Jason Robards, Maximilian Schell, Dora Doll, John Glover, Rosemary Murphy
- Genre : Drame
- Nationalité : Américain
- Distributeur : Twentieth Century Fox France
- Durée : 2 h 06 mn
- Date de sortie : 25 janvier 1978
L'a vu
Veut le voir
Résumé : Dans les années 1930, la romancière Lilian Hellman (Jane Fonda) est en panne d’inspiration. Elle vit au bord de l’océan sur la côte Est des États-Unis, auprès de l’écrivain de romans policiers Dashiell Hammett (Jason Robards). Ce dernier lui conseille d’aller retrouver Julia (Vanessa Redgrave), sa meilleure amie partie étudier à Oxford.
Critique : Une belle histoire d’amitié, une distribution exceptionnelle, une réalisation due à un vétéran de Hollywood au talent reconnu : et pourtant, d’où vient ce sentiment que le film est toujours à côté de son sujet ? Lilian Hellman, femme de lettres bien réelle (1905-1984), a raconté sa longue et discontinue amitié dans l’un de ses derniers ouvrages Pentimento (1973). La retranscription à l’écran manque singulièrement de clarté à plus d’une occasion : d’où vient la fascination de Lilian pour Julia au point de lui couper l’inspiration si elle ne la revoit pas ? La façon de présenter les courtes rencontres en Europe n’explique pas le trouble qu’elle crée chez la romancière ; la très longue et anxiogène scène du train, qui fait intervenir de nombreux personnages secondaires qui ne faisant que passer, ne justifie pas tout ce processus hitchcockien quand elle débouche sur une énième rencontre qui s’avèrera certes être la dernière, mais sans rebondissement scénaristique particulier. La fin elle aussi nous laisse sur notre faim !
Si Vanessa Redgrave et Jason Robards sont impeccables dans des rôles finalement secondaires, il faut souligner l’interprétation habitée de Jane Fonda, omniprésente, qui illumine ce curieux film de son exceptionnel charisme.
- Copyright 20th Century Studios
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.