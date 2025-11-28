Julia - Fred Zinnemann - critique

Résumé : Dans les années 1930, la romancière Lilian Hellman (Jane Fonda) est en panne d’inspiration. Elle vit au bord de l’océan sur la côte Est des États-Unis, auprès de l’écrivain de romans policiers Dashiell Hammett (Jason Robards). Ce dernier lui conseille d’aller retrouver Julia (Vanessa Redgrave), sa meilleure amie partie étudier à Oxford.

Critique : Une belle histoire d’amitié, une distribution exceptionnelle, une réalisation due à un vétéran de Hollywood au talent reconnu : et pourtant, d’où vient ce sentiment que le film est toujours à côté de son sujet ? Lilian Hellman, femme de lettres bien réelle (1905-1984), a raconté sa longue et discontinue amitié dans l’un de ses derniers ouvrages Pentimento (1973). La retranscription à l’écran manque singulièrement de clarté à plus d’une occasion : d’où vient la fascination de Lilian pour Julia au point de lui couper l’inspiration si elle ne la revoit pas ? La façon de présenter les courtes rencontres en Europe n’explique pas le trouble qu’elle crée chez la romancière ; la très longue et anxiogène scène du train, qui fait intervenir de nombreux personnages secondaires qui ne faisant que passer, ne justifie pas tout ce processus hitchcockien quand elle débouche sur une énième rencontre qui s’avèrera certes être la dernière, mais sans rebondissement scénaristique particulier. La fin elle aussi nous laisse sur notre faim !

Si Vanessa Redgrave et Jason Robards sont impeccables dans des rôles finalement secondaires, il faut souligner l’interprétation habitée de Jane Fonda, omniprésente, qui illumine ce curieux film de son exceptionnel charisme.