Kaïro - Kiyoshi Kurosawa - critique

Résumé : Taguchi, un jeune informaticien, est retrouvé pendu dans son appartement. Sous le choc, ses collègues cherchent à en savoir plus sur ce suicide inexplicable. La victime a laissé un mystérieux message contenu dans une simple disquette. De toute évidence, celle-ci recèle un virus qui contamine ses utilisateurs et a de graves répercussions sur leur comportement. À Tokyo, l’inquiétude grandit au fur et à mesure que le virus se propage à travers les réseaux informatiques. Des petits groupes de jeunes gens tentent de résister, tandis que les disparitions se multiplient.

Critique : Ce film de commande est sorti au début des années 2000 en pleine vague du cinéma horrifique japonais (Ring notamment.) À la vision de Kaïro, on comprend très vite que Kiyoshi Kurosawa souhaitait se démarquer de ses confrères, son projet étant surtout d’analyser la jeunesse de son pays.

Le réalisateur nippon réalise ainsi une véritable œuvre métaphorique comprenant de nombreuses références artistiques et philosophiques. Il établit une analogie entre les vivants et les fantômes, ces derniers symbolisant les jeunes Japonais qui vivent dans l’errance et l’incommunicabilité. Pour signifier cet état spectral, l’auteur filme ses personnages dans des espaces vides rappelant l’œuvre d’Antonioni. Le cinéaste italien a montré l’absence de rapports humains liée à la société de consommation en faisant de ses personnages des figures fantomatiques se mouvant dans de lieux déserts (L’éclipse ou le Désert rouge.) Cette déshumanisation est le sujet de Kaïro.

Kurosawa baigne alors son métrage dans un ensemble de couleurs ternes : de la disparition de la teinte découle la disparition de l’humain. Cette atmosphère "délavée", renforcée par le clair-obscur de la photographie, crée un aspect virtuel qui est en cohérence avec la thématique du scénario : Tokyo et le Japon sont irréels et artificiels, alors que les irruptions fantomatiques projettent une réalité douloureuse qui frappe tout l’archipel. La déshumanisation est également signifiée par les références explicites à Francis Bacon pour l’esthétique des fantômes. Ces derniers ont le visage flou et une démarche saccadée, ce qui fait écho aux peintures torturées de l’artiste irlandais. Il peignait des métamorphoses qui préludaient à l’apparition du monstrueux, tels les protagonistes du récit qui se transforment en quelque chose d’inhumain.

Enfin, le réalisateur japonais semble faire appel à la théorie de la simulation et des simulacres de Baudrillard, les personnages de Kaïro vivant dans un univers dénué de contenu ; les vivants se transforment en taches qui se désintègrent par la force d’un vent de réalité. On est en présence d’une jeunesse sans passé ni référence, le Japon décrit n’étant qu’un système informatique entièrement composé de simulacres. Très pessimiste sur l’avenir du pays, Kairo est certainement le plus beau film de son auteur grâce à la puissance de ses images métaphoriques.

En 2003, Kurosawa réalisa (Jellyfish), un second opus beaucoup moins réussi sur la jeunesse nippone et en 2006, Kaïro donna lieu à un remake américain sans génie (Pulse).