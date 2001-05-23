Critique

CINÉMA

Kaïro - Kiyoshi Kurosawa - critique

Simulation et simulacres

Le 3 septembre 2025

Cette œuvre profondément théorique utilise le genre fantastique pour livrer une réflexion magistrale sur l’avenir de la jeunesse japonaise. Le meilleur film de Kiyoshi Kurosawa.

  • moimeme 11 avril 2019
    Kaïro - Kiyoshi Kurosawa - critique

    Critique intéressante, cependant je n’ai pas l’impression que seule la jeunesse soit visée par le cinéaste. D’ailleurs le personnage qui dit qu’il ne faut pas aider les autres parce qu’on est toujours mal compris est le patron (de la boutique de plantes) qui n’est pas un jeune.

    En plus, tout le Japon semble avoir disparu, donc pas seulement les jeunes. Et dans les fantômes il y a clairement des personnes plutôt âgées.
