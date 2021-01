Keith Richards : Under the influence - Morgan Neville - critique

Résumé : Keith Richards, mythique guitariste des Rolling Stones, se raconte (un peu) dans l’intimité de sa maison, dans un studio d’enregistrement avec le batteur Steve Jordan, ou encore dans un autre avec le chanteur Tom Waits.

Critique : Ce documentaire fait suite à la sortie de l’autobiographie du musicien Life (2010) et de son dernier album solo Crosseyed heart, qui venait alors de paraître, le tout lors d’une des longues pauses décidées par les Rolling Stones. Le sujet est donc bien l’homme Keith Richards, plutôt que l’un des membres fondateurs du fameux groupe. D’une certaine façon, le récit, un peu éclaté, navigue nonchalamment entre répétitions, conversations dans l’intimité, interviews de musiciens de ses périodes solo. Quelques photographies d’archives complètent le portrait, ainsi que de très rares extraits d’images du groupe mythique.

Le musicien, extrêmement pudique, parle presque exclusivement de musique, de ses influences, noires pour la plupart : Muddy Waters, Jimmy Reed et bien sûr l’inévitable Chuck Berry : un extrait du film Hail ! Hail ! Rock’n Roll de Taylor Hackford (1987), qui ne manque pas de sel, montre notre Keith se faire copieusement engueuler par son modèle pendant une répétition de l’intronisation de ce dernier au "Rock’n Roll Hall of Fame" (musée américain situé à Cleveland, Ohio, qui nomme chaque année des artistes au Panthéon du Rock). Dans les années 79, la découverte de la musique country (grâce à Gram Parsons), puis du reggae, a complété la panoplie du musicien, qui ne se reconnaissait plus, à cette époque, dans le rock qui selon lui était en train de perdre le roll !

En 2015, notre homme parcheminé, cigarette perpétuelle à la bouche et verre à proximité, les doigts perclus d’arthrose, est plus à l’aise avec une guitare ou un piano que lorsque qu’il doit se confier : là, il est hésitant, ponctue ses phrases de rires rauques de fumeur. On aura tout de même deux belles confidences : Richards avoue s’être réconcilié avec son père après vingt ans ans de brouille et avoir compris le rôle de leader de Mick Jagger, après avoir lui-même chanté et dirigé son propre groupe : la révélation est à la fois étonnante et humble.

A côté de cela, Tom Waits, qui n’est sûrement pas un enfant de chœur en la matière, confie ne pas faire le poids par rapport à Keith Richards vis-à-vis l’alcool !

Ce documentaire intime rend hommage à un monument indéboulonnable, fort de cinquante ans d’existence dédiée à la musique.