Piece by Piece - Morgan Neville - critique

Résumé : PIECE BY PIECE est une expérience cinématographique unique qui invite le public à un voyage passionnant à travers la vie de celui qui est devenu l’emblème de la pop culture : Pharrell Williams. Au gré du prisme d’une animation LEGO®, laissez libre cours à votre imagination et assistez à l’évolution de l’un des esprits les plus innovants de la musique actuelle (synopsis officiel).

Critique : On connaît désormais la chanson : mois après mois, grand et petit écrans sont envahis de films biographiques consacrés aux chanteurs d’hier ou d’aujourd’hui. Après Freddie Mercury, Elton John ou Amy Winehouse (outre-Atlantique) ou Charles Aznavour (chez nous) et en attendant ces artistes pas encore morts mais déjà iconiques (Bob Dylan, Bruce Springsteen, Madonna…), voici donc Pharrell Williams. Documentaire conté par des proches ou des thuriféraires de Williams, Piece by Piece ne réinvente en rien les codes du genre mais s’avère suffisamment inventif pour casser des briques.

La grande idée est d’avoir raconté cette histoire en Lego. Ce qui ne pourrait tenir sur le papier que du gimmick marketing, de l’alliance lucrative de deux marques bien connues (la firme aux briques et Williams lui-même) va finalement comme un gant au protagoniste. D’abord parce qu’en vrai bricoleur de la musique, Pharrell a toujours bidouillé et joué avec instruments et boîte à rythmes comme d’autres s’amusent à ériger des constructions baroques et multicolores en Lego. Ensuite parce que l’animation est sans aucun doute le meilleur moyen de représenter ce drôle de phénomène neurologique à la racine de la créativité du chanteur : la synesthésie, c’est-à-dire la capacité de ressentir en associant plusieurs sens. Par exemple, quand il écoute Stevie Wonder, Williams n’entend pas uniquement les notes et les arpèges : il voit des « magnifiques cascades de lumière » colorées. Et, furtivement, nous aussi.

La première partie, consacrée à l’enfance du chanteur, est la plus réussie. Comme tout biopic, le film s’amuse à disséminer les petits cailloux qui constitueront plus tard la légende du chanteur : élevé dans une bourgade du nom d’Atlantis Apartments, Pharrell a les pieds dans l’océan – et son premier groupe s’appellera The Neptunes. Fan du vulgarisateur scientifique Carl Sagan, mordu de Star Trek, Williams a la tête dans les étoiles – et il nommera sa maison de disques Star Trak Entertainment. La suite est plus classique et consiste surtout en un défilé de « têtes parlantes » prestigieuses (Jay-Z, Justin Timberlake, Gwen Stefani…) conviées pour dire tout le bien qu’elles pensent d’un artiste uniquement décrit en superlatifs. Si le procédé est connu et convenu, il montre toutefois le vrai talent de Pharrell, chanteur solo bien moins foisonnant : celui du comparse de génie, de petit ange sur l’épaule, de Jiminy Cricket, propre à faire ressortir, à l’instar de feu Quincy Jones avant lui, tout ce dont sont capables celles et ceux avec qui il collabore.

Reste enfin ce défaut chronique, mais regrettable, que l’on retrouve dans toute biographie autorisée par son sujet, ou ses ayants droit : l’incapacité à regarder dans le blanc des yeux les défauts et les petits secrets plus ou moins vilains du sujet abordé. Certes, Williams admet çà et là qu’il a souvent été trop « arrogant », mais la vision consumériste et misogyne, la fascination pour la violence qui irrigue encore tout un pan de la culture hip-hop, restent étonnamment peu explorées. À l’heure où les horreurs commises par le nabab P. Diddy défraient la chronique et où l’on voit se dérouler sous nos yeux une consternante battle entre Kendrick Lamar et Drake, il y avait pourtant des choses à dire… Que notre lectorat, qu’on imagine modérément impatient, se rassure à présent : Pharrell Williams aura bel et bien droit à son biopic « officiel », de chair et d’os, chapeauté par un autre bricoleur de génie, Michel Gondry.