Kiki la petite sorcière - Hayao Miyazaki - critique

Résumé : Kiki, treize ans, une petite fille comme les autres... ou presque. À son âge, il est de tradition familiale de quitter le nid pour s’envoler vers de nouveaux horizons. Le but de ce voyage : s’établir pendant un an dans une ville où Kiki exercera ses talents de sorcière. Armée de son balai magique et flanquée de son chat Jiji, la petite fille trouve rapidement un emploi de livreuse dans la boulangerie d’une charmante cité au bord de la mer.

Critique : Comme souvent chez Miyazaki, le héros est une petite fille. Avec Kiki la petite sorcière, le dessinateur réalise un magnifique plaidoyer en faveur de l’enfance. Thème très présent dans son œuvre mais particulièrement développé dans ce long métrage qui prend des allures de doux conte initiatique. Une héroïne loin de sa maison qui doit conquérir son autonomie, un prince charmant (le jeune Tombo), une marraine (Osono, la boulangère), des aides sur son chemin (Jiji, la jeune peintre qui vit dans les bois.) et une série d’épreuves....

Le talent de Miyazaki réside dans sa capacité à se renouveler en jouant les variations sur les mêmes thèmes : l’aviation, la nature, les enfants, le fantastique et la magie... Avec le génial coup de crayon qui est le sien : un trait qui a les rondeurs de l’enfance et une grande maturité (des décors léchés, des expressions et postures réalistes). Le tout mêlant intimement humour et poésie, réalité et imaginaire. Ce dessin animé se fait l’écho de toute l’œuvre de Miyazaki et de sa nostalgie de l’enfance, avec une légèreté et une douceur féeriques. Bienvenue au pays merveilleux de Kiki la petite sorcière, un univers chaleureux et douillet qui sent bon le pain et l’air de la mer. Un enchantement !