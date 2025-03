Là où le vent revient Entretiens T.1 De Nausicaä de la Vallée du Vent au Voyage de Chihiro – Hayao Miyazaki et Yoichi Shibura - chronique livre

Résumé : « Là où le vent revient Entretiens T1 De Nausicaä de la Vallée du Vent au Voyage de Chihiro » regroupe plusieurs longues interviews étalées sur une douzaine d’années du réalisateur Hayao Miyazaki. Il raconte la création de ses films et sa vision du monde.

Critique : Ce livre constitue une véritable source d’informations pour comprendre la démarche de Hayao Miyazaki dans ses films, mais aussi les aléas de la production d’un long-métrage animé. Grâce aux questions de Yoichi Shibura, le réalisateur renommé nous explique sa vision du monde, à la fois foncièrement pessimiste et optimiste. À ses yeux, l’humain est mauvais, mais il existe forcément de bonnes personnes qui tendront la main un jour. L’important est de les croiser même si, parfois, cette rencontre n’arrive jamais.

Hayao Miyazaki travaille d’arrache-pied pour maintenir les studios Ghibli à flot et aussi pour écrire des films s’adressant aux enfants, sans les traiter en enfant. Un grand écart qu’il maîtrise de plus en plus avec les années. Yoichi Shibura note un tournant avec la sortie de Porco Rosso. Pour lui, à partir de là, Hayao Miyazaki prend une nouvelle direction dans son travail, qui l’amène à Princesse Mononoke et aux films suivants.

Nous découvrons également que les studios Ghibli n’ont pas produit tout le temps des films rentables. Ils ont été confrontés parfois à de lourds échecs commerciaux. Des œuvres qu’on juge emblématiques aujourd’hui, comme Mon voisin Totoro, n’ont pas trouvé leur public lors de leurs diffusions en salles, ce qui pousse le réalisateur et son producteur à trouver des solutions pour pouvoir continuer. Si chaque film semble épuiser Hayao Miyazaki et le pousser à arrêter l’animation, il y a toujours un événement extérieur qui retarde sa retraite anticipée -décès, sentiment de responsabilité vis-à-vis des employés de Ghibli, projets à terminer-.

Une autre constante est que Hayao Miyazaki est surpris par l’ampleur que prennent ces travaux, autant les mangas, comme Nausicaä, que ses films d’animation. Et il se retrouve à nouveau transpirant pour boucler les layouts, les storyboards, vérifiant les plans de chaque animateur. Quand il explique que certains de ses films comportent Mille six cents plans, on prend conscience de l’ampleur de la tâche à mener.

On apprend le rapport de Hayao Miyazaki aux autres cinéastes, il évoque ses collègues Mamoru Oshii (Ghost in the Shell) ou Hideaki Anno, qui a créé la série animée Neon Genesis Evangelion. Il aborde également les autres arts, comme la littérature.

Ce premier recueil s’arrête en 2001 avec Le Voyage de Chihiro. Heureusement, un second tome est prévu chez IMHO, couvrant la suite de la carrière de ce grand créateur qui restera longtemps dans nos mémoires, même s’il n’y voit aucun intérêt...

