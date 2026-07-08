Kill Bill : The Whole Bloody Affair - Quentin Tarantino - critique

Résumé : Ancienne membre d’une organisation de tueurs d’élite, la Mariée est laissée pour morte lors de son propre mariage par son ancien amant et mentor, Bill. Après avoir survécu à une balle dans la tête et perdu l’enfant qu’elle portait, elle sort d’un coma avec un seul objectif : la vengeance. Elle va devoir traquer les quatre membres restants du Détachement International des Vipères Assassines avant de pouvoir affronter Bill lui-même.

NOTRE CRITIQUE DE KILL BILL : VOLUME 1

NOTRE CRITIQUE DE KILL BILL : VOLUME 2

Critique : C’est LA version ultime et tant espérée de l’un de ses plus grands chefs-d’œuvre. Conçu dès l’origine comme une fresque épique doublée d’une déclaration d’amour au cinéma qui a forgé sa cinéphilie, des films de kung-fu aux westerns spaghetti, ce film nous est enfin proposé dans la forme dont Quentin Tarantino avait toujours rêvé.

© StudioCanal

Plus de vingt ans après sa sortie en deux volets, le quatrième long métrage du cinéaste revient dans les salles obscures dans une version unique et exceptionnelle. D’une durée de 4h35 (dont un entracte de 15 minutes), Kill Bill : The Whole Bloody Affair déploie un souffle, une maestria, une énergie, un sens inouï de l’action et des dialogues qui confirment le statut de classique des deux films originaux. C’est simple : tout fonctionne ! À partir d’une intrigue en apparence très simple, Tarantino livre une œuvre d’une fougue et d’une intensité remarquables, qui transpire l’amour du cinéma, toujours surprenante et même émouvante, portée notamment par l’interprétation irréprochable d’Uma Thurman dans le rôle de sa vie.

Si les détracteurs du cinéaste continueront sans doute de lui reprocher ses excès de violence, on comprend néanmoins pourquoi Tarantino déclarait récemment que le cinéma hollywoodien contemporain lui paraissait aseptisé et ennuyeux : très rares sont les films actuels à faire preuve d’une telle ambition, d’un tel souffle et à assumer une vision aussi forte, personnelle et radicale.