La chaleur - Stéphane Demoustier - critique

Résumé : Il fait anormalement chaud sur les plages des Landes et Marouane, dix-sept ans, passe sa dernière journée au camping avec une angoisse : le corps qu’il a enseveli la veille sur la plage va-t-il apparaitre au grand jour ? Marouane se demande par ailleurs s’il n’est pas en train de tomber amoureux de la charmante Giulia.

Critique : Après l’architectural L’inconnu de la Grande Arche, Stéphane Demoustier revient au polar psychologique, un genre qu’il maîtrise parfaitement. La fille au bracelet et Borgo nous l’ont prouvé.

Contis-plage, ses dunes, son océan et ses vagues. Un décor idyllique pour ces jeunes citadins venus passer leur vacances avec leurs parents dans le camping tout proche. Pleins de vitalité et de sensualité, sûrs de leur jeunesse, ils se jettent à l’eau sans penser aux dangers qui les menacent et aux difficultés qui les attendent. Pourtant, l’un d’entre eux ne se mêle pas à leurs ébats aquatiques. Il semble absent et peu concerné par leurs préoccupations. S’inspirant du roman éponyme de Victor Jestin, cette adaptation cinématographique qui s’annonce comme une chronique adolescente se dirige peu à peu vers un thriller introspectif autour de la culpabilité et du droit à la différence.

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Dans cette station balnéaire écrasée par la chaleur, Marouane (Hadrien Hussein) est visiblement mal dans sa condition d’adulte en devenir, empêtré dans des désirs inavoués, encombré d’une famille qu’il n’assume pas et incapable de répondre à cette perpétuelle injonction au bonheur. Alors qu’il tente de s’extirper de son brouillard mental, il se retrouve confronté à une mort dont il se sent responsable et qu’il n’ose avouer, accentuant encore cette sensation de flottement dont il ne peut plus se défaire. Parallèlement, il découvre l’amour et ses désillusions avec Giulia (Martina La Manna), une jeune femme délurée qui ne se laisse pas compter fleurette. Autant d’événements majeurs qui éloignent Marouane de ses camarades insouciants, entièrement tournés vers leurs obsessions juvéniles et le propulsent, bien malgré lui, dans l’âge adulte.

Quelques invraisemblances scénaristiques autour du peu d’inventivité de l’enfouissement du cadavre ou du manque d’empressement de la police à mener l’enquête souligne l’écart entre réalité et fantasmagorie, tandis que la mise en scène, parfaitement maîtrisée entre simplicité des apparences et malaise sous-jacent, accompagne l’enfermement mental de notre jeune héros. Les ralentis, la réminiscence de certaines images, l’amplification des sons maintiennent le décalage dans lequel il baigne. Au delà du simple polar, le film interroge sur ce brutal passage de l’enfance à l’âge adulte, à l’heure où chacun, dépouillé de l’innocence du jeune âge, doit faire face à son destin et assumer ses responsabilités.

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Portée par une bande d’acteurs aux visages peu connus mais au talent avéré, cette analyse sociale se nourrit de la spontanéité de ses interprètes et de la finesse de leur jeu. Hadrien Hussein retient particulièrement l’attention. Un regard, un silence suffisent, bien plus que les mots, à exprimer les déchirements qui traversent son personnage. Pour contrebalancer la mélancolie de son camarade de jeu, la lumineuse Martina La Manna prête son énergie et sa maturité à une Giulia, parfaitement taillée pour arracher Marouane à son apathie.

Avec ce film efficacement mené, Stéphane Demoustier confirme, une nouvelle fois, la finesse de son sens de l’observation et sa tendresse pour des personnages malmenés par les aléas de la vie.