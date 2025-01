L’affaire des poisons - Henri Decoin - critique

Résumé : Madame de Montespan (Danielle Darrieux), pense avoir perdu les faveurs du roi Louis XIV au profit de la toute jeune et future duchesse de Fontanges (Christine Carrère). Elle va alors se rendre chez "La Voisin" (Viviane Romance), secrètement reconnue pour jeter des sorts et délivrer des poisons.

Critique : Ce film historique est la dixième et dernière collaboration du duo Henri Decoin/Danielle Darrieux. Mariés de 1935 à 1941, ils ont tourné ensemble sept longs métrages qui ont participé à forger la célébrité de l’actrice. Ils se sont retrouvés sur les plateaux en 1952 pour le surprenant et très réussi film noir La vérité sur Bébé Donge, avec aussi Jean Gabin ; suivi de Bonnes à tuer (1954) et de celui-ci, tous deux secondaires dans leur collaboration.

On peine à se passionner pour ce drame d’époque, qui part de l’histoire vraie dite des poisons, pour s’orienter vers un récit fantaisiste finalement peu crédible, tourné dans des décors de carton-pâte, ce qui accentuent le côté factice et un peu ridicule de l’ensemble.

De plus, les acteurs, malgré leur talent respectif, ne sont pas tous très à l’aise dans leurs costumes d’époque. C’est notamment le cas pour Paul Meurisse et Pierre Mondy. Si Viviane Romance a une fâcheuse tendance en faire trop, on peut souligner la finesse de jeu de Maurice Teynac, chef de la police tenace ; Anne Vernon, suivante sacrifiée... et Danielle Darrieux, fine mouche faussement bienveillante, mais prête à tout pour arriver à ses fins.