L’amour, c’est mieux que la vie - Claude Lelouch - critique

Résumé : Gérard (Gérard Darmon), Ary (Ary Abittan) et Philippe (Philippe Lellouche) ont fait connaissance il y a vingt ans, à leur sortie de prison. Aujourd’hui, ils sont inséparables et scrupuleusement vertueux…

Critique : Mais aujourd’hui Gérard apprend qu’il est atteint d’une maladie incurable. Ses deux amis vont alors décider de lui offrir une dernière histoire d’amour. Ils se mettent alors en contact avec une agence d’escort girls. Par curiosité, c’est Sandrine (Sandrine Bonnaire) la responsable elle-même, qui va accepter cet inhabituel marché.

Claude Lelouch, qui n’a plus rien à prouver, se permet (encore plus) toutes les libertés avec ce long métrage dont la publicité annonçait qu’il était son cinquantième. Toujours optimiste, à 83 ans, il présentait ce film comme le premier d’une trilogie. Pour l’instant, les suites ne sont pas venues.

Copyright Les Films 13/LPRD II

Maintenant, on retrouve tout ce qui fait son style, agaçant pour beaucoup, génial pour d’autres : une histoire improbable d’amour et d’amitié laissant beaucoup de place au hasard, des personnages hauts en couleur, et une façon de dérouler un récit totalement en roue libre.

La romance, faussement originale, vaut ce qu’elle vaut et la lutte entre le Bien et le Mal reste tout de même d’une naïveté confondante, frisant même le ridicule quand Béatrice Dalle personnifie le diable !

Parmi de nombreuses scènes qui ont tendance à s’étirer au risque de déséquilibrer l’ensemble, on tombe parfois sur quelques moments de pur plaisir de cinéma : grâce à la complicité de ses acteurs qui s’amusent et semblent improviser, on s’amuse aussi (Gérard Darmon et Sandrine Bonnaire en tête). Ce n’est déjà pas mal, mais c’est peu !