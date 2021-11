L’amour en fuite - la critique

Résumé : Antoine Doinel a maintenant trente-cinq ans. Après trois années de séparation, Christine et lui, restés bons amis, finissent par divorcer. Antoine est amoureux de Sabine, vendeuse dans un magasin de disques. Il gagne sa vie comme correcteur d’imprimerie. Après l’échec de son premier roman, « Les Salades de l’amour », il décide d’en écrire un autre. Par hasard, il rencontre Colette, un amour d’adolescence. Elle traverse elle aussi une crise sentimentale, mais semble s’intéresser davantage au roman d’Antoine qu’à Antoine lui-même. Il revoit également monsieur Lucien, l’ancien amant de sa mère, qui a perdu sa fougue pour devenir un vieux monsieur respectable...

© 1979 Soprofilms, SEDIF, Les Films du Carrosse, Andrea Films. © 2021 Carlotta. Tous droits réservés.

Critique : L’amour en fuite constitue l’ultime volet de la saga Antoine Doinel. Après cinq années de vie commune, Antoine et son épouse Christine décident de divorcer. Notre héros vit une histoire d’amour avec la jeune Sabine, vendeuse dans un magasin de disques. Mais un concours de circonstances l’amène à revoir Colette, un amour de jeunesse. Antoine Doinel va profiter de cette période de son existence pour faire le bilan de ses relations avec les femmes, et plus généralement, de sa relation avec la vie.

Dans sa présentation de L’amour en fuite, le critique Serge Toubiana raconte l’émotion de François Truffaut au moment de tourner la dernière scène du film. Une émotion partagée par Jean-Pierre Léaud, alter ego du réalisateur. Car L’amour en fuite est plus qu’un quatrième épisode de la vie d’un lunaire, amoureux transi de la moindre femme qu’il croise.

Ce film est un testament, où se mêlent des saynètes de la vie d’Antoine Doinel, extraites des 400 coups, Baisers volés et Domicile conjugal. Une plongée nostalgique dans un univers que l’on sait familier. C’est justement cette familiarité avec Antoine Doisnel qui rend cet ultime volet encore plus triste malgré son assimilation à la comédie.

"Lorsqu’on a la chance de filmer quelqu’un à l’âge de treize ans et demi, dix-neuf ans, vingt-quatre ans, vingt-huit ans, et qu’on le reprend à trente-trois ans, on a entre les mains un matériel qui est précieux, pas gai parce que la transformation physique de quelqu’un n’est pas forcément exaltant, mais riche quand même."

Cette richesse est au cœur de la saga Antoine Doinel. Une richesse unique dans l’histoire du cinéma, où un réalisateur a pu suivre la destinée d’un personnage à différents âges de sa vie. Antoine Doinel reste gravé dans nos mémoires pour sa gouaille enfantine, son décalage par rapport à la société et ses malentendus avec les femmes. Un personnage qui appartient désormais au patrimoine culturel français.