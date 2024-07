La femme d’à côté - François Truffaut - critique

Résumé : Dans la banlieue de Grenoble, Bernard vit paisiblement auprès de sa femme, Arlette, et de leur petit garçon, Thomas. De nouveaux voisins s’installent en face de chez eux et Bernard reconnaît dans la femme, Mathilde, son amour qui l’a quittée huit ans auparavant. Son équilibre mental et son ménage vont être bouleversés.

Critique : Avant-dernier film de François Truffaut , La femme d’à côté marque le retour du réalisateur vers un cinéma plus intimiste. Le dernier métro avait été en effet une production lourde à monter. Depuis longtemps, Truffaut caresse l’idée de mettre en scène un couple qui s’est autrefois follement aimé et qui se retrouve par le plus grand des hasards. Cependant, il ne tient pas encore la fameuse image, celle qui lui inspire la rédaction du scénario.

Le déclic s’opère finalement lors de la cérémonie des Césars. En plus du couronnement du Le dernier métro, François Truffaut a la chance de faire la connaissance de Fanny Ardant. Mise à côté de Gérard Depardieu, Truffaut sait qu’il tient un parfait couple de cinéma. Très vite, il se met au travail et rédige une quarantaine de pages dévoilant les grandes lignes de la trame narrative.

"De quoi s’agit-il dans La femme d’à côté ?, s’interroge Truffaut. "D’amour et, bien entendu, d’amour contrarié sans quoi il n’y aurait pas d’histoire. L’obstacle ici, entre les deux amants, ce n’est pas le poids de la société, ce n’est pas la présence d’autrui, ce n’est pas non plus la disparité des deux tempéraments mais bien au contraire leurs ressemblances. Ils sont encore tous deux dans l’exaltation du tout ou rien qui les a séparés huit ans plus tôt".

Fanny Ardant, Gérard Depardieu © Carlotta Films

Cette exaltation va transformer une passion fiévreuse en un drame d’une troublante beauté. Pour Truffaut, rien n’est plus important que de vivre son amour pleinement. Ses personnages se déchirent, se dévorent mais savent pertinemment qu’ils ne peuvent vivre séparés. La femme d’à côté en ce sens est un authentique film d’acteurs. Le couple formé par Depardieu et Ardant irradie tant leur amour est fort.

Chaque expression est marquée par sa puissance, chaque geste est empreint à la fois de violence et de douceur. Leur composition est magistrale et transporte le film au-delà du simple fait divers.

À noter dans les suppléments de ce DVD, toujours édité chez MK2, les quelques scènes commentées par le couple du film. Extrait de Gérard Depardieu : "On ne peut pas imaginer pouvoir souffrir d’un amour. Il y a des douleurs d’enfance dans les premiers amours ; après il y a de longs paliers où l’on se sent à l’abri de tout. Jusqu’au jour où ça te revient dans la tête. Maintenant, je me rends compte de la gravité du film. On savait que c’était un amour tragique, que ça acontait une histoire d’amour négative."