La sirène du Mississipi - François Truffaut - critique

Résumé : Louis Mahé (Jean-Paul Belmondo), propriétaire d’une fabrique de cigarettes à la Réunion, a passé plusieurs annonces matrimoniales. Il attend Julie Roussel, qui a répondu positivement à l’une d’elles et qui, après échanges de lettres et photos, arrive sur le navire Mississipi en provenance de la Nouvelle-Calédonie.

Critique : Ne trouvant personne qui ressemble à Julie à la sortie du bateau, Louis revient vers sa voiture et se trouve devant une jeune femme (Catherine Deneuve) qui ne ressemble pas aux photos. Elle lui affirme que, par timidité, elle lui a envoyé des photos d’une amie.

Pour la deuxième fois, après La mariée était en noir (1967), François Truffaut adapte un roman noir de l’américain William Irish. Il va en transposer l’intrigue de la Nouvelle-Orléans à l’île de la Réunion.

Il va aussi orienter différemment le propos pour mettre l’intrigue policière (un peu cousue de fil blanc au départ) au second plan, pour en faire une tragique histoire d’amour. Louis Mahé, immédiatement séduit par Julie, va volontairement "oublier" ses incohérences et comportements parfois incompréhensibles. Seul son second Jardine (Marcel Berbert) flaire silencieusement quelque chose.

En plus d’être tombé sous le charme de Julie, Louis comprend aussi que ce que va lui faire vivre la jeune femme va dépasser en intensité tout ce qu’un mariage convenu aurait pu lui apporter.

Le couple Catherine Deneuve/Jean-Paul Belmondo fonctionna impeccablement. Il est bien étonnant que ni Truffaut, ni d’autres n’aient pensé à les réunir de nouveau. Il faut dire que cette chronique d’amants maudits a déconcerté le public, qui a mal supporté de découvrir Bébel en homme fragile, quand bien même il en fasse un perdant magnifique.

On retrouve la patte unique du cinéaste à la façon dont il utilise plusieurs éléments : l’emploi des images de La Marseillaise de Jean Renoir à qui le film est dédié, la manière dont Louis Mahé raconte comment s’est peuplée la Réunion, le goût de Jardine pour les statistiques, la quête obsessionnelle du détective privé (Michel Bouquet), ou encore la place de "La Peau de chagrin" de Balzac que Louis lit à la fin.

L’une des dernières répliques du film "Te regarder est une souffrance" "Hier, tu disais que c’était une joie", "c’est une joie et une souffrance" sera reprise telle quelle dans la pièce de théâtre qu’interprètent les personnages dans Le dernier métro du même François Truffaut, Catherine Deneuve donnant cette fois la réplique à Gérard Depardieu.

Une très belle illustration de l’amour fou pour l’un des meilleurs films de François Truffaut.