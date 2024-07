Les deux Anglaises et le Continent - François Truffaut - critique

Résumé : Au début du XXe siècle, le jeune Français Claude Roc rencontre à Paris la jeune Anglaise Ann Brown. Ils deviennent amis et Ann l’invite à passer des vacances chez elle avec sa mère et sa sœur Muriel. Après deux années où le trio mène une vie faite de complicité et de bonheur partagé, Anne et Muriel s’éprennent toutes deux de leur compagnon.

Critique : En 1971, François Truffaut s’attaque à son onzième film avec Les deux Anglaises et le Continent. Il s’agit aussi de sa deuxième adaptation d’un livre d’Henri-Pierre Roché, le première étant Jules et Jim. Dans cette entreprise, le réalisateur aborde un thème qui se trouve au cœur de son œuvre, les amours contrariés, avec une ambition nouvelle.

"J’ai senti le besoin d’aller plus avant dans la description des émotions amoureuses, un peu plus loin qu’on ne va d’ordinaire, explique-t-il. Il existe parfois en amour une vraie violence des sentiments, c’est celle que j’ai voulu filmer ; je ne parle pas seulement des étreintes que j’ai tenté de traiter avec objectivité et crudité, sans musique, mais aussi des aveux, des confessions, des ruptures qui peuvent conduire les personnages jusqu’aux vomissements ou à l’évanouissement. Pour résumer cette tentative en une phrase, j’ai essayé de faire non pas un film d’amour physique mais un film physique sur l’amour."

Les deux Anglaises et le Continent narre l’amour de deux sœurs pour un même homme au début du siècle. Claude Roc fait la connaissance d’Anne Brown, une jeune Anglaise en visite à Paris. Ils se lient d’amitié et Claude est invité au Pays de Galles pour les vacances. Il y rencontre Muriel, la sœur d’Anne. Des sentiments naissent, Claude décide de la demander en mariage. Celle-ci refuse mais lui laisse un espoir. De retour à Paris, Claude devient critique d’art et l’amant d’Anne...

Si le film fait preuve d’une belle noblesse d’esprit, Les deux Anglaises et le Continent souffre d’un académisme plombant. A l’époque, le public, en pleine révolution des mœurs, n’a pas suivi Truffaut dans cette description délicate des sentiments amoureux. Le réalisateur coupera même vingt minutes de son film pour le rendre plus attrayant. Mais rien n’y fera et Les deux Anglaises et le Continent reste un échec douloureux. La version proposée par MK2 éditions est l’originale de 1971.

Profusion de suppléments avec la présentation du film par Serge Toubiana (Les Cahiers du cinéma), les commentaires de Jean Gruault, le scénariste, deux entretiens avec François Truffaut pendant le tournage et la mise en scène de la dernière scène, filmée en super 8.