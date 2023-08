L’amour et la bête - Ray Enright - critique

Résumé : Nick Coster (Humphrey Bogart) dirige d’une main de fer un cirque ambulant. En couple avec Flo, la cartomancienne qu’il ne ménage pas, il a surtout fort à faire avec Hoffman "the great" (Sig Ruman), le dompteur de lions qui lui fait souvent faux bond en raison de ses cuites carabinées.

Critique : À cause de Hoffman, occupé à boire, l’un des lions va s’échapper et parcourir la ville où le cirque se produit jusqu’à une épicerie tenue par Matt (Eddie Albert), un jeune homme qui saura se montrer héroïque.

Il n’en faudra pas plus à Nick, qui sait se faire convaincant, pour embaucher le garçon afin d’épauler le dompteur défaillant.

Malgré une mise en scène assez plate, et des rebondissements pas toujours clairs, le film s’en sort grâce d’une part à l’originalité du milieu où se situe l’action : les gens du cirque qui ne sont pas toujours bien vus dans les villes où ils se produisent. D’autre part, il bénéficie d’une prestigieuse distribution : notamment Eddie Albert en début de carrière ; Sig Ruman, tonitruant dompteur qui sera tout de suite après un impayable officier allemand dans l’incroyable et culottée comédie d’Ernst Lubitsch Jeux dangereux (To Be or Not To Be 1942) ; et Sylvia Sidney, toujours impeccable, malgré un rôle plutôt ingrat.

Reste Humphrey Bogart, qui n’a pas son pareil pour jouer une sorte de psychopathe prêt à tout pour servir ses intérêts, et dont le film suivant tourné la même année, Le faucon maltais (The Maltese Falcon) de John Huston, va définitivement lui donner le statut de star.

Quoi qu’il en soir, ce petit film de série B vaut tout de même mieux que le laisse entendre la naïve traduction française de son titre.