L’histoire d’Adèle H. - François Truffaut - critique

Résumé : 1863. Adèle (Isabelle Adjani), qui se présente sous une fausse identité, débarque à Halifax en Nouvelle-Écosse, au Canada. Elle y recherche le lieutenant Pinson (Bruce Robinson) dont elle est amoureuse. Pinson est un Britannique qui a dû suivre son régiment Outre-Atlantique pour une potentielle intervention aux États-Unis auprès de la confédération sudiste.

Critique : On comprend très vite que la jeune femme, Adèle Hugo, cache son nom en raison de l’énorme notoriété que son père avait déjà acquise de son vivant. À l’époque du séjour d’Adèle en Nouvelle-Écosse, le romancier vit en exil à Guernesey. Les échanges épistolaires fiévreux et souvent mensongers d’Adèle avec son père, que l’on ne verra jamais, sont avant tout un prétexte pour lui réclamer de l’argent. La jeune femme, choyée dans la pension de famille de Mme Saunders (Sylvia Marriott), passe son temps à écrire frénétiquement ou à suivre le lieutenant, qui lui, coureur de jupons, fait tout pour la fuir.

Copyright Les Films du Carrosse/Artistes Auteurs Associés

François Truffaut, passionné de littérature, a trouvé dans le livre Le Journal d’Adèle Hugo, avec le concours des fidèles scénaristes Jean Gruault et Suzanne Schiffman, matière à l’illustrer par un biais particulièrement romanesque. Adèle a beau vouloir échapper à cette lourde hérédité, elle ne pourra jamais s’en défaire dans sa quête excessive et impossible.

Isabelle Adjani, à seulement vingt ans, occupe l’écran en permanence, et livrait une prestation éblouissante et exaltée dans ce premier rôle dramatique qui lança définitivement sa carrière.

Dans les films de Truffaut, on trouve toujours des livres et des enfants. Son long métrage suivant se concentrera sur ces derniers avec L’argent de poche, qui décrit la vie d’une classe de collège.