L’arrangement - Elia Kazan - critique

0 personne

L'a vu 0 personne

Veut le voir

Résumé : En route pour son bureau, le publicitaire Eddie Anderson percute un camion. Il survit, mais se retrouve immobilisé pour une longue convalescence. Sa femme Florence, sa fille Ellen et son frère Michael l’entourent et le soutiennent. Il se souvient alors du passé, et plus particulièrement de Gwen, autrefois sa maîtresse, et dont la personnalité taraude encore son esprit. Remis, Eddie part pour New York, au chevet de son père gravement malade. Il y rencontre Gwen, aujourd’hui mère d’un enfant dont elle ne tient pas à connaître le père. Le fiancé de Gwen ne peut pas supporter longtemps la présence destructrice d’Eddie, en pleine crise, et finit par le blesser par balle...

Critique : The arrangement devait marquer le retour de la collaboration entre Kazan et Brando mais finalement c’est à Kirk Douglas qu’échoit le rôle. Et c’est tant mieux pourrait-on dire, tant le personnage d’Eddie le publiciste semble coller à la peau du comédien qui, à l’époque, traversait une crise de même nature. Adapté d’un roman best-seller de Kazan lui-même, largement autobiographique, ce film est le pendant d’America, America : une réflexion sur les mythes américains de réussite sociale. Le héros, rebelle jusqu’à la folie, détruit son passé en brûlant la maison paternelle et peut se reconstruire enfin, grâce à l’amour d’une jeune femme libre et sincère. Dans ce rôle d’accompagnatrice lucide et bienfaisante, Faye Dunaway, qui venait d’accéder au vedettariat avec Bonnie and Clyde, montrait l’étendue de son talent.

Injustement méconnu, parfois classé parmi les œuvres mineures de Kazan, The arrangement est probablement son film le plus personnel. Le réalisateur, comme à son habitude, y développe sans concession sa vision des travers du rêve américain, mais laisse à son héros une porte de sortie : il devient écrivain. Bien qu’il ne soit pas son dernier film, The arrangement, en ce sens, fait figure de testament. L’écriture ou la vie... © 1970 Warner Bros. Tous droits réservés.

Galerie photos

© 1970 Warner Bros. Tous droits réservés.