L’assassin - le test DVD

Résumé : Alfredo Martelli, un antiquaire romain, est arrêté à son domicile et emmené au commissariat. En attendant d’être interrogé, il se demande ce que lui veut la police et se souvient, par épisodes, de son attitude peu scrupuleuse à divers moments de sa vie. Enfin reçu par le commissaire, Martelli apprend que son ancienne maîtresse a été retrouvée morte. Les autorités sont persuadées qu’il est l’assassin. Accablé par les preuves, l’antiquaire sent peser sur lui le poids de la culpabilité…



Critique : Les réminiscences de Kafka ou de Dostoïevski et l’influence évidente du cinéma d’Antonioni ne pèsent pas trop sur ce premier film très maîtrisé d’Elio Petri dont l’alchimie subtile et inquiétante repose en grande partie sur la prodigieuse fausse retenue de l’immense Mastroianni auquel Micheline Presle et Salvo Randone donnent admirablement la réplique.

Lire la critique de Jean-Patrick Géraud.



L’assassino (Elio Petri 1961)

Le DVD



L’assassino (Elio Petri 1961) - le DVD

Reprise d’abord en salles, la version restaurée du premier film d’Elio Petri est désormais disponible dans une excellente édition DVD ou blu-ray .



Les suppléments



Comme toujours chez cet éditeur, les compléments sont de grande qualité et apportent un éclairage précieux sur le film :

Petri par Paola (16mn)

Le témoignage de Paola Pegoraro Petri, épouse du cinéaste qui s’entretient avec Jean A. Gili, permet de dresser un portrait chaleureux d’Elio Petri et d’évoquer avec force détails la genèse du film ainsi que ses démêlés avec la censure ( à cause de l’image peu flatteuse qu’il donne de la police italienne).

Coupable innocence (16mn)

L’ analyse du film par Jean A. Gili, aussi limpide que pertinente, replace le film dans le contexte de l’Italie de l’après-guerre et du miracle économique.

On pourra aussi jeter un oeil sur la bande-annonce d’époque ainsi qu’à celle de la reprise de 2012.



Image



Le master haute définition restauré par la Cineteca di Bologna (L’Immagine Ritrovata) est splendide et rend parfaitement justice à l’atmosphère hivernale installée par le superbe noir et blanc de Carlo di Palma en évitant de trop lisser l’image.

Le report en DVD ne présente aucun défaut notable (Nous n’avons pas pu visionner la version en blu-ray).



Son



Là aussi le travail de restauration a été effectué avec le plus grand soin et la bande sonore (DTS-HD Master Audio 1.0 avec sous-titres français optionnels) installe parfaitement l’ambiance volontairement un peu étouffée de laquelle se détachent les voix pas trop envahissantes et la musique jazzy de Piero Piccioni (ainsi que la voix de Mina au cours de l’irruption d’un de ces tubes de variété indissociables de l’Italie des années 60).