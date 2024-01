L’assassinat de Trotsky - Joseph Losey - critique

Résumé : 1940 : Leon Trotsky (Richard Burton), exilé au Mexique, vit avec son épouse Natalia (Valentine Cortese) dans une maison sécurisée avec plusieurs gardes du corps.

Critique : Menacé par les services secrets soviétiques, Trotsky ne sort jamais de chez lui et travaille à ses mémoires avec l’aide de Gina (Romy Schneider) qui lui sert de secrétaire particulière. Cette dernière habite en ville avec Ramòn Mercader (Alain Delon), soit-disant spécialisé dans l’import-export, mais souvent oisif et alternant entre périodes euphoriques et moments d’une terrible noirceur où il reste prostré et mutique.

On sait historiquement que Mercader sera l’assassin de Trotsky. L’intrigue s’éloigne de tout romanesque pour décrire les faits à la manière d’une simple reconstitution.

D’une part, on suit Trotsky chez lui, entre sa femme qui le cajole, sa basse-cour et son personnel avec qui il sympathise, le tout avec une faconde parsemée de bons mots. De l’autre, on observe le couple Gina/Ramòn, qui passe de la joie aux échanges tendus et acerbes. Parallèlement, Ramòn rencontre secrètement des hommes mystérieux avec qui, on va le comprendre, il prépare son attentat.

Si le film, tourné en anglais, comporte plusieurs scènes mémorables parfois quasi documentaires (la manifestation du 1er mai, le premier attentat, la corrida...), il reste desservi par le doublage des non anglophones. De plus, si Richard Burton est impressionnant dans le rôle de Trotsky, ainsi que Romy Schneider, en compagne sensible et inquiète, il n’en va pas de même pour Delon, mal à l’aise dans ce personnage tourmenté et ambigu qui l’a curieusement conduit à un surjeu mal venu. Ce dernier retrouvera néanmoins le réalisateur Joseph Losey en 1976 pour Monsieur Klein où cette fois il sera particulièrement exceptionnel.