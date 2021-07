L’auberge espagnole - la critique

Résumé : Xavier, un jeune Parisien, a décidé de partir à Barcelone pour suivre sa dernière année d’études en sciences économiques. Le jour de son départ en Espagne, sa mère et sa copine Martine l’accompagnent à l’aéroport. Il est visiblement très soulagé de se séparer de la première et très triste de quitter la seconde. En arrivant à Barcelone, il cherche un logement et trouve un appartement dans le centre, qu’il va partager avec six autres jeunes. Chacun de ses colocataires vient d’un pays européen différent : un Italien, une Anglaise, un Danois, une Belge, un Allemand et une Espagnole. On va suivre la vie de cette petite communauté européenne et estudiantine pendant un an.

Critique : On n’avait plus de nouvelles de Cédric Klapisch depuis qu’il s’était ensablé avec Peut-être (2000), son imposant film d’anticipation. C’est donc non sans un certain plaisir qu’on le retrouve avec L’auberge espagnole (2002), comédie enlevée qui a séduit près de trois millions de spectateurs l’été dernier. Klapisch y filme les péripéties de Xavier, un étudiant de vingt-cinq ans parti s’installer à Barcelone, via Erasmus, pour apprendre l’espagnol. Sur place, il sera obligé de partager un appartement avec six autres personnes, toutes issues d’un pays européen différent...

De son propre aveu, le réalisateur voulait avant tout parler du "bordel ambiant dans lequel évolue notre monde". Il en découle un voyage initiatique hilarant durant lequel Xavier va confronter sa propre identité au cœur de ce joyeux melting-pot culturel. On s’amuse donc beaucoup, notamment grâce à la réalisation inventive de Klapisch (images accélérées, mosaïques, montage rapide) et à son étonnante faculté de détourner les clichés. Car en dépit de l’aspect caricatural des personnages (l’Anglaise sérieuse, l’Italien glandeur, l’Allemand ultra-ordonné...), il parvient à leur donner l’authenticité adéquate pour l’identification du spectateur. L’auberge espagnole est l’exemple même de la comédie intelligente (nostalgique ?), dont on ressort dans un état de béatitude ; un bien-être salvateur qui nous autorise à penser que, même si le monde ressemble à un immense bordel, chacun peut y trouver sa place.

Par contre, le DVD, beau coffret en soi, est loin de satisfaire les attentes des plus férus du film. Au menu, on retrouve les sempiternelles bandes-annonces et filmographies, treize scènes coupées au montage et un making-of. La plus grosse déception vient de ce dernier justement : trente-cinq minutes anecdotiques qui survolent timidement l’entreprise de Klapisch. Il est vrai qu’on se moque un peu des problèmes du décorateur et qu’on aimerait en savoir un peu plus sur les jeunes acteurs et leur manière de collaborer ensemble (ils n’interviennent qu’au dernier tiers du reportage).

On se rattrapera sur la petite leçon de cinéma prodiguée par le réalisateur pour ses treize scènes coupées au montage final. D’ailleurs, l’absence d’un commentaire audio de Klapisch se fait cruellement sentir : il parle avec une telle volubilité de son travail que c’est un régal de l’écouter. Studiocanal aurait pu pousser l’idée plus loin en orchestrant un bordélique commentaire avec les acteurs européens du film. Inexistence aussi de sujets sur Barcelone ou le dispositif Erasmus. En petite contrepartie, vous découvrirez un poster collector de la capitale catalane ainsi que Le Poisson rouge, un vieux court métrage de Cédric Kaplisch pour la lutte contre le sida. En conclusion, faut-il acheter ou pas le DVD de L’auberge espagnole ? La réponse est oui, mais uniquement parce que le film se suffit amplement à lui-même.