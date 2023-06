Le péril jeune - Cédric Klaplisch - critique

Critique : De Rien du tout (1992) à En corps (2022) en passant par Un air de famille (1996) et Paris (2008), Cédric Klapisch a bâti une œuvre séduisante bien qu’inégale, souvent axée sur la jeunesse et les aléas de la vie conjugale et amicale. Le péril jeune, son deuxième long métrage, fut d’abord diffusé sur Arte, dans le cadre d’une commande sur « Les années lycée ». Coécrit avec Santiago Amigorena, Alexis Galmot et Daniel Thieux, le scénario est en partie basé sur des souvenirs personnels du réalisateur, qui avait été élève au Lycée Montaigne de Paris, au milieu des années 70. Une décennie de transition pour la jeunesse, entre l’utopie contestataire des années 60 et l’apolitisme yuppie des années 80. La bande d’amis au cœur du récit était encore en sixième en mai 68 et avait quitté l’adolescence après la première élection de Mitterrand, période où se situe le début du film, moment de retrouvailles dans une maternité après cinq ans de séparation.

© 1994 Vertigo Productions - La Sept : Arte

Ces années Giscard d’Estaing, pendant lesquelles l’opposition au pouvoir était incarnée par une Union de la gauche fragile mais combative, sont marquées par un engagement politique réel, entre actions conventionnelles des partis et syndicats, et volonté de changement d’une partie de la jeunesse aux limites de la marge, qui a ici les traits de cinq pieds nickelés revendicatifs mais peu dangereux, critiquant l’ordre social mais sans projet alternatif véritable. Leur conflit avec l’institution apparaît dans les différentes saynètes où l’on s’oppose aux parents mais aussi au cadre du système scolaire, représenté par des éducateurs rigides (le censeur, la prof de biologie), malgré la bonne volonté de rares adultes (le prof de maths post-hippie, aux méthodes innovantes mais un brin ridicules).

© 1994 Vertigo Productions - La Sept : Arte

Alternant moments burlesques (l’aventure sexuelle avec l’assistante d’anglais, dans un squat similaire à la « maison bleue » de Le Forestier) et instants graves (dont une mort par overdose), Le péril jeune séduit par ses ruptures de ton et son ambiance nostalgique, et trouve ses marques, quelque part entre la vision subversive de If…. de Lindsay Anderson et le caractère potache de P.R.O.F.S de Patrick Schulmann. Et le métrage annonce le portrait d’une jeunesse communautaire dépeint dans L’auberge espagnole et ses suites. On regrettera juste la forme un peu trop classique et académique, qui tranche avec l’éloge de la liberté prônée par les auteurs. Il faut enfin souligner la qualité de jeu des jeunes acteurs révélés par Klapisch, dont certains seront promus à une carrière importante, à savoir Romain Duris, qui deviendra son acteur fétiche, mais aussi Vincent Elbaz et Élodie Bouchez. L’on peut du coup regretter que certains n’aient pas connu le même parcours, à l’instar de Julien Lambroschini, Joachim Lombard et Nicolas Koretzky.