En corps - Cédric Klapisch - critique

Résumé : Élise, vingt-six ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors, sa vie va être bouleversée, Elle va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Élise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

Critique : Dans la pénombre de l’avant-scène, Élise s’étire. Elle est concentrée, prête à affronter l’œuvre dansée qui s’exécute devant les spectateurs. Mais soudain, son regard est détourné et elle comprend que son amant, qui vient à peine de l’embrasser, la trompe avec une autre. La faute de goût aurait voulu qu’elle chute immédiatement sur la scène. Mais elle rentre dans la musique, le cœur des décors, la magie des lumières, et jusque quasi la fin du ballet, s’engage dans la danse. Car Cédric Klapisch ne fait pas que raconter des histoires. Il invite ici ses spectateurs dans un ballet vivant prenant le temps de décortiquer les corps qui s’épanouissent sur le devant des théâtres.

Copyright Emmanuelle Jacobson-Roques – CQMM

Depuis toujours, Cédric Klapisch est le cinéaste de la jeunesse. Son œuvre a suivi près de trois générations de jeunes gens. Il les a accompagnés à Paris, qu’il filme si bien, dans des banlieues tristes ou même au milieu de vignes odorantes. Contre toute attente, le cinéma de Klapisch ne vieillit jamais. Il sait parler aux personnes de son temps et son œuvre et, finalement, donne à voir l’évolution de la société toute entière depuis quarante ans, qui se bâtit sur les enchantements et désillusions de sa jeunesse. Le personnage d’Élise rappelle la candeur et la beauté de Garance dans Chacun cherche son chat. Les épreuves de l’existence sont des opportunités à la résilience, l’amour et la joie de vivre de nouveau. D’ailleurs, le cinéaste s’entoure de comédiens neufs et plus anciens. Il compose une sorte de symbiose des sens, une rencontre des générations, et croise la musique classique, le hip-hop et la musique contemporaine, sans que jamais le long-métrage ne bascule dans l’excès ou la démonstration.

En corps est une œuvre écrite et réalisée pour rendre le spectateur heureux. On sort de ce film réconcilié avec la ville, la campagne, la famille, la création. On ressort surtout débordant d’émotions et d’optimisme. Et avec la sensation que le cinéma est un art joyeux, au service du plaisir du spectateur et de la liberté. Cédric Klapisch apporte un regard très enthousiaste sur l’émancipation féminine. Il invite les filles et les garçons à s’assumer dans leurs difficultés, espoirs, limites et capacités. Il invite les jeunes à revendiquer leur autonomie affective et sociale pour construire la société de demain. Paradoxalement, le long-métrage s’adresse à toutes les générations. Cédric Klapisch ne clive surtout pas les choses. Il offre un cinéma généreux, pétri d’humanité, avec cette fois une épure nouvelle dans la mise en scène et la photographie.

Voilà donc un film qu’il faut aller voir en cette période sombre. En corps est une comédie haute en couleur qui donne la part belle à toutes les jeunesses qui ont traversé quarante ans de cinéma.