Les poupées russes - la critique + test DVD

Résumé : {{L’argument :}} Xavier a trente ans. On le retrouve cinq ans après son retour de Barcelone entre Paris, Londres et Saint-Pétersbourg. A travers de multiples aventures amoureuses, il va chercher la femme idéale.

Critique : Les poupées russes se passe cinq ans après L’auberge espagnole, grand film sur la post-adolescence, et épouse comme prévu le point de vue du personnage principal à grand renfort de split-screen et d’incrustations numériques. A la fin de l’opus précédent, Xavier refusait les carcans du conformisme et la grisaille monotone du train-train quotidien pour vivre de sa vraie passion et devenir écrivain. Soit. Seulement voilà, quand l’heure du bilan approche, ce sont les rêves qui déchantent. Entre le grand-père prégrabataire qui demande à voir la copine du petit-fils, la mère qui se trouve un nouveau mec et les soucis de l’ex qui est restée amoureuse, notre protagoniste ne sait plus où donner de la tête et multiplie les conquêtes d’un soir. Histoire de ne pas grandir.

Cela peut paraître passe-partout mais c’est vrai : tout sonne incroyablement juste dans ce film tant il est traversé par un voile de mélancolie subtil, tant les personnages ont fini leurs études et se cherchent désormais une place dans la société, tant il est dur de résister aux tentations qui passent. Klapisch peaufine les peintures de caractères et brosse quelques tranches de vies qui ressemblent étrangement à celles des adulescents que nous sommes. Romain Duris n’incarne pas, il est cet homme immature qui n’aspire qu’à la stabilité. Et à travers lui, tout un chacun s’y retrouve : ses mésaventures renvoient à des choses (pas toujours glorieuses) qu’on a tous déjà vécues.



Donc suite très réussie d’un film de potes ? Oui, assurément, mais qui ne rime pas avec lourd opportunisme et qui ne cherche pas à cligner ostensiblement de l’œil au spectateur. L’ambition de Klapisch est plus noble, celle de faire du cinéma fédérateur et universel qui donne envie de danser la grande farandole de la vie. Sans chercher à recycler les meilleurs gags du premier, en évoluant en même temps que les personnages (ce qui explique le judicieux choix d’avoir attendu cinq bonnes années pour tourner la suite). Outre le fait que l’ensemble ressoude encore plus fortement le lien entre Klapisch et son Antoine Doinel de Romain Duris, la recette pro-Europe, déjà gagnante dans L’auberge espagnole, est tellement efficace qu’elle pourrait être exploitée ad vitam eternam sans que cela ne pose problème. On prédit sans peine un grand succès au box-office français pour ce film populaire et ancré dans son temps. C’est amplement mérité.

Le DVD





Les suppléments : Une édition collector à la gloire de l’intelligence de Cédric Klapisch ; c’est toujours un bonheur d’écouter ce réalisateur si courtois et si pédagogue. Qu’il s’agisse du making of, bordélique immersion dans les coulisses de son film, ou des scènes coupées, excellente leçon de cinéma sur les affres du montage, Klapisch est un exemple de douceur et un puit de connaissance sur le cinéma. Le premier, sans véritable construction, montre souvent les difficultés à filmer dans les lieux publics (gares notamment) ; il montre aussi la tendre complicité qui unit Klapisch et Duris. L’ambiance, excellente sur l’ensemble du tournage, fait oublier les lacunes informatives de ce document. Concernant les scènes coupées (plus d’une heure, commentaires du réalisateur inclus), StudioCanal a eu la bonne idée de les regrouper par thèmes. Même si la plupart d’entre elles se sont pas renversantes, on retiendra l’intimité et les doutes du couple William et Natasha, et une discussion sur les rapports amoureux entre Xavier, Isabelle et Wendy. Toujours avec un souci de partage, il explique de sa voix posée, raconte ses astuces, justifie ses choix, et surtout argumente chaque décision finale. C’est l’école avec tout l’aspect ludique en plus. En somme, pas de supplément plus intéressant qu’un autre, ils sont tous captivants.

Image & son : Le résultat (le film a été tourné avec une caméra HD) est de très bonne facture avec une image assez classe (ah, les plans sur la Seine illuminée) grâce à une fluidité qui sert admirablement le récit. Le son n’est pas en reste avec des pistes qui laissent éclater leur profondeur tant au niveau des dialogues que des musiques d’ambiance.