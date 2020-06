L’enfer - Claude Chabrol - critique

1 personne

Résumé : Paul achète l’Hôtel du Lac, épouse la ravissante Nelly et, bientôt à la tête d’une petite famille et d’une affaire prospère, donne tous les signes de la réussite. Pourtant, quelque chose ne va pas. Une étrange nervosité s’empare de Paul. Il dort mal. Il se sent oppressé et se met à surveiller attentivement le comportement de sa femme. N’est-elle pas trop jolie ? N’aime-t-elle pas trop plaire ? Et pourquoi toutes ces jolies robes ? Pour qui ? Bientôt, Paul, férocement jaloux, surprend Nelly et l’un de ses clients, Martineau, sur une île. Il fait à son épouse une première scène tonitruante. Au fil des mois, il perd pied et sombre dans la folie...

Critique : En 1993, Marin Karmitz se voit confier le scénario de L’enfer, film initié à l’origine par Henri-George Clouzot mais resté inachevé. Le producteur pense immédiatement à son ami Claude Chabrol pour le mettre en scène. Séduit par l’idée de manipuler une fois de plus les spectateurs, Chabrol accepte le projet qu’il remet toutefois au goût du jour. La trame narrative reste la même, les obsessions du cinéaste en plus (la bourgeoisie provinciale, la famille, les apparences trompeuses).

L’introduction de L’enfer ressemble à un gentil conte de fées : ils tombèrent amoureux, se marièrent et eurent une vie heureuse avec leurs enfants. Sauf que Paul (magistral François Cluzet) n’aime pas trop voir sa petite femme Nelly (Emmanuelle Béart) gambader toute seule près du lac. Il aime encore moins la voir discuter avec le garagiste au point d’imaginer les pires ignominies. Car Paul souffre d’une jalousie pathologique quitte à ne plus distinguer ses fantasmes hallucinatoires de la réalité...

Tout le génie de ce film repose sur le fait que Paul doute. Il doute de l’amour de sa femme, de sa fidélité, sans jamais pourtant en obtenir la preuve accablante. Et Claude Chabrol se délecte de pouvoir jouer avec l’imagination de son personnage, associant délire paranoïaque et fade réalité. Il manie sa caméra avec précision pour capter les moindres dérapages de Paul. Le spectateur pénètre ainsi son cerveau malade, devient le témoin de ses visions de cocu et de ses brefs moments de lucidité. Comble de la réussite de ce film, on en vient à donner raison à Paul, tant Nelly peut paraître désinvolte... En somme, on tombe sans résister dans le piège mental tendu par Chabrol, dernier grand manipulateur du cinéma français.

Ce statut se révèle d’autant plus justifié lorsque l’on écoute ses commentaires audio. Avec passion, il décortique trois scènes de L’enfer, dans lesquelles il justifie chaque choix d’angle de prise de vue, chaque technique de narration (insert rapide pour la nervosité de Paul, surimpression pour les fantasmes, etc.). A regarder absolument, le final de L’enfer analysé par son réalisateur dont la maîtrise du suspense est éloquente. Egalement disponible sur ce DVD, un entretien de Chabrol qui revient avec beaucoup de respect pour Henri-George Clouzot sur la genèse du projet et sur leur travail respectif.

