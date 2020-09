L’ivresse du pouvoir - Claude Chabrol - critique

1 personne

L'a vu 0 personne

Veut le voir

Résumé : Jeanne Charmant Killman, juge d’instruction, est chargée de démêler une complexe affaire de concussion et de détournements de fonds mettant en cause le président d’un important groupe industriel. Elle s’aperçoit que plus elle avance dans ses investigations, plus son pouvoir s’acccroît. Mais au même moment, et pour les mêmes raisons, sa vie privée se fragilise. Deux questions essentielles vont bientôt se poser à elle : jusqu’où peut-elle augmenter ce pouvoir sans se heurter à un pouvoir plus grand encore ? Et jusqu’où la nature humaine peut-elle résister à l’ivresse du pouvoir ?

Critique : On se rappelle les années Giscard, leurs DS noires, leurs costumes étriqués, leurs magouilles politiciennes épinglées par un cinéma qui se voulait engagé, ce qui le dispensait par essence de toute forme d’humour ou de dérision. Chabrol, lui, ne tombe pas dans le didactique laborieux, même s’il annonce tout de suite la couleur avec un "toutes ressemblances et caetera..." qui sonne très fort comme un air de pipeau. © Pan Européenne Edition Plus question ici de bourgeoisie de province, même si la lutte des classes version Chabrol est toujours palpable. Il y a ceux qui sont nés avec un billet d’entrée pour l’ENA, et ceux qui n’ont eu que des bonnes fées de seconde classe. Jeanne Charmant Killman (Chabrol a aussi, de toute évidence, beaucoup ri avec les noms de ses personnages !) est de ceux-là, tout comme Michel Humeau, celui qu’elle veut faire tomber, qui, lui, revendique son passé, dans un milieu ou "on avait le sens du travail". A partir de là, Chabrol va coller à l’enquête, suivre les pas de Jeanne dans son obstination à faire tomber un pouvoir politico-financier en même temps qu’enfle de façon inexorable son propre pouvoir, lui faisant perdre de vue la réalité de sa vie.

On s’attache vite au personnage de Jeanne, pris au piège d’un Chabrol qui affirme ne pas savoir comment faire un film sans Isabelle Huppert. Et d’ailleurs, le film tout entier repose sur ses frêles épaules car il faut bien dire que le scandale financier dont il est question ne parvient pas tout à fait à nous captiver. On a droit à quelques bons mots, comme ces "associations caritatives, ou auto-caritatives" auxquelles l’argent détourné est reversé, on n’échappe pas non plus aux poncifs : les gardes du corps, la voiture sabotée, les parkings souterrains (Boisset aussi aimait beaucoup les parkings souterrains), les politiciens à tronches de caricatures (quoique là...).

Au final, il reste une histoire pas totalement ennuyeuse, servie par une interprétation irréprochable, mais rien de vraiment rock’n’roll. On a l’impression, à la fin, de sortir d’un dîner chez les Dumoux. On mange bien mais toujours la même chose, on s’ennuie un peu mais on les connaît depuis tellement longtemps qu’on leur pardonne tout.

La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires ! En DVD ou Blu-Ray



Galerie photos

© Pan Européenne Edition