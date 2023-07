Claude Chabrol : sa vie est une existence

Biographie : Ça pourrait s’intituler Le beau Claude, ou Merci pour le cinéma. Ça démarre le 24 juin 1930, dans une petite ville de province tout ce qu’il y a de plus honnête. Le début est classique, mais de bon ton. Le héros est le fils du pharmacien. Classe moyenne... Petite bourgeoisie. Rien à dire.

Études de droit, un riche mariage... Tout semble aller pour le mieux. Et puis, patatras ! En 1953, il entre aux Cahiers du cinéma, et fraie avec des gens peu fréquentables : François Truffaut. Jacques Rivette. Une drôle d’équipe ! C’est le début d’un bouleversement dans le cinéma français. Comme s’il y avait quelque chose à changer ! Ah, pour ça, ils ont un modèle de poids... Alfred Hitchcock. Vous savez, celui qui fait des films si bizarres, des histoires sordides d’esprits malades. Bref, il y passera cinq ans, notre héros, aux Cahiers. Le temps d’asseoir sa théorie de "la politique des auteurs". Il prétend même qu’on peut passer outre les conventions hollywoodiennes et imposer un style, une patte, un cinéma d’auteur. Avec des idées comme ça, on aurait pu parier qu’il allait mal tourner. De toutes façons, le mal était en lui, ça a toujours été un jouisseur (pardonnez-moi l’expression).

C’est là qu’on commence à sentir que rien ne l’arrêtera. Le magot de l’épouse est investi dans un projet insensé. Un film ! Le beau Serge. (C’est pas un peu bizarre, comme titre ?) D’ailleurs, vous trouvez ça normal, la vie qu’il mène, alors que son père était si comme il faut ? Pensez donc. Il s’entoure d’une bande de saltimbanques en mal de contrats, des Brialy, Jean Yanne ou Michel Bouquet, sans parler de Stéphane Audran, qu’il finira même par épouser ! Oui, oui ! C’est une fille ! D’ailleurs, jusqu’en 63, on ne peut pas dire que ça lui profite. Vous avez vu de quoi il parle ? Une honte. Des histoire pas jolies jolies de bourgeois de province dépravés. Il paraît que son truc, c’est de parler de la bêtise. Et bien qu’il en parle ! Le public, lui, est plus intelligent que ça, et c’est moi qui vous le dit, ça ne se bouscule pas aux guichets.

En 64, il change de cap. Le film d’espionnage, ça pouvait être une bonne idée ! Mais c’est plus fort que lui ! Il se moque. Il ne respecte rien, même pas le divertissement des honnêtes gens. Et alors, des titres... ! Je vous demande un peu... Le tigre se parfume à la dynamite, Marie-Chantal contre Docteur Kha... Il ne s’intéresse qu’au meurtre, au péché, à la dépravation. N’ira-t-il pas jusqu’à filmer l’histoire de Landru !

En 1968 (vous savez bien qu’il ne fait jamais rien comme tout le monde), il semble s’assagir. Le public lui en sait gré, il n’y a pas de secret. Il tourne La femme infidèle, Que la bête meure et Le boucher. Réglé comme une horloge, il nous livre depuis un ou deux films par an. Ce sont toujours les mêmes histoires, mais on ne le changera pas. Et puis on s’habitue. Les bourgeois de province, les petites mesquineries, les jalousies, la curiosité (d’ailleurs, c’est quoi, la curiosité ? Juste une marque d’intérêt. C’est quand même pas défendu !). Et puis il faut bien dire qu’il a appris à ménager ses effets. On ne s’ennuie jamais. Et puis il sait s’entourer : Simenon, Manchette, et même Flaubert ! Il aime les beaux paysages, les vieilles pierres, les bords de mer. Et toujours les belles filles... Enfin, moi, ce que j’en dis... Il s’est entiché de la petite Isabelle Huppert, sur la fin. Y en avait que pour elle. Et Violette Nozière par ci, et Madame Bovary par là... À croire qu’il ne pouvait plus rien tourner sans elle. Et je ne parle pas de cette espèce de traînée qu’elle nous fait dans La cérémonie.

Comme le temps passe ! Plus de cinquante films... L’un des derniers ? La fleur du mal : Ça me dit quelque chose... Je ne lis pas ces cochonneries, bien sûr, mais ça serait pas d’un certain Baudelaire, qui aurait dû être brûlé pour mettre ce genre d’idées dans la tête de la jeunesse ?

Claude Chabrol est décédé le 12 septembre 2010, quelques mois après la sortie de son dernier long métrage.

Filmographie de Claude Chabrol

Le beau Serge, 1959.

Drame, 1h33mn.

Avec Gérard Blain, Jean-Claude Brialy, Bernadette Lafont, Philippe de Broca...









Les cousins, 1959.

Drame, 1h50mn.

Avec Gérard Blain, Jean-Claude Brialy, Stéphane Audran, Juliette Mayniel, Claude Cerval...

Lire notre critique









À double tour, 1959.

Drame, 1h27mn.

Avec Madeleine Robinson, Jacques Dacqmine, Antonella Lualdi, Jean-Paul Belmondo...









Les bonnes femmes, 1960.

Comédie dramatique, 1h35mn

Avec Bernadette Lafont, Stéphane Audran, Clotilde Joano, Lucile Saint-Simon, Mario David, Claude Berri...









Les godelureaux, 1961.

Comédie dramatique, 1h40mn.

Avec Jean-Claude Brialy, Charles Belmont, Bernadette Lafont, Jean Tissier, Sacha Briquet...









L’avarice (sketch, dans Les 7 péchés capitaux), 1962.

Comédie dramatique, 1h53mn.

Avec Jacques Charrier, Jean-Claude Brialy, Claude Rich, Danièle Barraud, Jean-Pierre Cassel...









L’œil du malin, 1962.

Comédie dramatique, 1h20mn.

Avec Stéphane Audran, Jacques Charrier, Walter Reyer...









Ophélia, 1963.

Drame, 1h42mn.

Avec Alida Vali, Claude Cerval, André Jocelyn, Juliette Mayniel...









Landru, 1963.

Drame, 1h42mn.

Avec Danielle Darrieux, Charles Denner, Michèle Morgan, Stéphane Audran, Juliette Mayniel, Mary Marquet, Hildegarde Knef...

Lire notre critique









L’homme qui vendit la tour Eiffel, (sketch, dans Les plus belles escroqueries du monde).

Comédie, 1964, 1h51mn.

Avec Catherine Deneuve, Jean-Pierre Cassel, Francis Blanche, Sacha Briquet, Jean-Louis Maury...









Le tigre aime la chair fraîche, 1964.

Espionnage, 1h30mn.

Avec Maria Mauban, Stéphane Audran, Daniela Bianchi, Roger Hanin, Roger Dumas, Mario David...









Marie-Chantal contre Docteur Kha, 1965.

Espionnage/Comédie, 1h54mn.

Avec Marie Laforêt, Stéphane Audran, Francisco Rabal, Serge Reggiani, Charles Denner, Roger Hanin...









Le tigre se parfume à la dynamite, 1965.

Espionnage, 1h25mn.

Avec Roger Hanin, Michel Bouquet, Margaret Lee, Roger Dumas...









La muette (sketch, dans Paris vu par), 1965.

Comédie dramatique, 1h35mn.

Avec Stéphane Audran, Claude Chabrol

Lire notre critique









La ligne de démarcation, 1966.

Guerre, 1h30mn.

Avec Maurice Ronet, Jean Seberg, Jacques Perrin, Stéphane Audran, Jean Yanne, Daniel Gélin, Noël Roquevert...









Le scandale, 1967.

Thriller, 1h45mn.

Avec Anthony Perkins, Maurice Ronet, Stéphane Audran, Yvonne Furneaux...









La route de Corinthe, 1967.

Drame, 1h30mn.

Avec Jean Seberg, Maurice Ronet, Christian Marquand, Michel Bouquet...









Les biches, 1968.

Drame, 1h28mn.

Avec Stéphane Audran, Jacqueline Sassard, Henri Attal, Jean-Louis Trintignant...









La femme infidèle, 1969.

Drame, 1h38mn.

Avec Stéphane Audran, Michel Bouquet, Maurice Ronet, Guy Marly, Michel Duchaussoy...









Que la bête meure, 1969.

Drame, 1h53mn.

Avec Michel Duchaussoy, Jean Yanne, Caroline Cellier, Anouk Ferjac, Maurice Pialat, Guy Marly...

Lire notre critique









Le boucher, 1970.

Drame, 1h35mn.

Avec Stéphane Audran, Jean Yanne, Roger Rudel, Mario Beccaria, Antonio Passalia...

Lire notre critique









La rupture, 1970.

Drame, 1h30mn.

Avec Stéphane Audran, Jean-Pierre Cassel, Jean-Claude Drouot, Michel Bouquet, Annie Cordy, Jean Carmet...









Juste avant la nuit, 1971.

Drame, 1h42mn.

Avec Michel Bouquet, Stéphane Audran, François Périer, Jean Carmet...









La décade prodigieuse, 1971.

Thriller, 1h50mn.

Avec Orson Welles, Marlène Jobert, Anthony Perkins, Michel Piccoli, Tsilla Chelton...





Docteur Popaul, 1972.

Comédie dramatique, 1h 55mn.

Avec Jean-Paul Belmondo, Mia Farrow, Laura Antonelli, Daniel Lecourtois, Daniel Ivernel...









Les noces rouges, 1973.

Drame,1h30mn.

Avec Stéphane Audran, Michel Piccoli, Claude Piéplu, Clotilde Joano, François Robert...









Nada, 1974.

Policier, 1h40mn.

Avec Fabio Testi, Maurice Garrel, Michel Duchaussoy, Mariangela Melato, Lou Castel, Viviane Romance...









Une partie de plaisir, 1975.

Drame, 1h40mn.

Avec Paul Gégauff, Danièle Gégauff, Clémence Gégauff, Paula Moore, Michel Valette...









Les innocents aux mains sales, 1974.

Drame, 2h01mn.

Avec Romy Schneider, Rod Steiger, Jean Rochefort, Paolo Giusti, François Maistre, Pierre Santini...









Les magiciens, 1976.

Drame, 1h30mn.

Avec Stefania Sandrelli, Franco Nero, Jean Rochefort, Gert Fröbe...









Folies bourgeoises, 1976.

Comédie dramatique, 1h55mn.

Avec Stéphane Audran, Jean-Pierre Cassel, Maria Schell, Charles Aznavour, Curd Jürgens...









Alice ou la dernière fugue, 1977.

Comédie dramatique, 1h33mn.

Avec Sylvia Kristel, Charles Vanel, André Dussolier, Fernand Ledoux, Jean Carmet...

Lire notre critique





Les liens du sang, 1978.

Thriller, 1h40mn.

Avec Donald Sutherland, Stéphane Audran, Donald Pleasence, Aude Landry, Laurent Mallet...









Violette Nozière, 1978.

Drame, 2h10mn.

Avec Isabelle Huppert, Stéphane Audran, Jean Carmet, Lisa Langlois, Bernadette Lafont, Jean-François Garreaud...

Lire notre critique









Le cheval d’orgueil, 1980.

Drame, 2h.

Avec Jacques Dufilho, François Cluzet, Bernadette Le Saché, Ronan Hubert, Michel Blanc...









Les fantômes du chapelier, 1982.

Policier, 2h.

Avec Michel Serrault, Charles Aznavour, François Cluzet, Monique Chaumette, Aurore Clément...

Lire notre critique









Le sang des autres, 1984.

Drame, 2h10mn.

Avec Jodie Foster, Sam Neill, Stéphane Audran, Michael Ontkean, Lambert Wilson, Micheline Presle...









Poulet au vinaigre, 1985.

Policier, 1h50mn.

Avec Jean Poiret, Michel Bouquet, Stéphane Audran, Pauline Lafont, Lucas Belvaux, Jean Topart, Caroline Cellier, Josephine Chaplin...

Lire notre critique







Inspecteur Lavardin, 1986.

Policier, 1h40mn.

Avec Jean Poiret, Jean-Claude Brialy, Bernadette Lafont, Jean-Luc Bideau, Jacques Dacqmine, Hermine Clair...

Lire notre critique







Masques, 1987.

Comédie dramatique, 1h40mn.

Avec Philippe Noiret, Bernadette Lafont, Robin Renucci, Anne Brochet, Monique Chaumette...

Lire notre critique







Le cri du hibou, 1987.

Policier, 1h42mn.

Avec Christophe Malavoy, Mathilda May, Jacques Penot, Jean-Pierre Kalfon, Virginie Thévenet...









Une affaire de femmes, 1988.

Drame, 1h48mn.

Avec Isabelle Huppert, François Cluzet, Marie Trintignant, Nils Tavernier, Marie Bunel...









Jours tranquilles à Clichy, 1990.

Drame, 2h.

Avec Andrew McCarthy, Nigel Havers, Stéphane Audran, Stéphanie Cotta...









Dr. M, 1990.

Policier, 1h56mn.

Avec Alan Bates, Jennifer Beals, Hanns Zischler, Jan Niklas, Benoît Régent, Jean Benguigui...









Madame Bovary, 1991.

Drame, 2h20mn.

Avec Isabelle Huppert, Jean-François Balmer, Christophe Malavoy, Jean Yanne, Lucas Belvaux...

Lire notre critique









Betty, 1992.

Drame, 1h43mn.

Avec Marie Trintignant, Stéphane Audran, Jean-François Garreaud, Christiane Minazzoli...

Lire notre critique







L’œil de Vichy, 1993.

Documentaire, 1h50mn.

Avec la voix de Michel Bouquet.









L’enfer, 1994.

Drame, 1h40mn.

Avec Emmanuelle Béart, François Cluzet, Marc Lavoine, Mario David...

Lire notre critique







La cérémonie, 1995.

Drame, 1h51mn.

Avec Isabelle Huppert, Sandrine Bonnaire, Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Cassel, Virginie Ledoyen...

Lire notre critique









Rien ne va plus, 1997.

Comédie dramatique, 1h45mn.

Avec Isabelle Huppert, Michel Serrault, François Cluzet, Jean-François Balmer...









Au cœur du mensonge, 1999.

Policier, 1h53mn.

Avec Sandrine Bonnaire, Jacques Gamblin, Valeria Bruni-Tedeschi, Antoine de Caunes...









Merci pour le chocolat, 2000.

Drame, 1h39mn.

Avec Isabelle Huppert, Jacques Dutronc, Anna Mouglalis, Rodolphe Pauly, Brigitte Catillon...

Lire notre critique









La fleur du mal, 2003.

Comédie dramatique, 1h44mn.

Avec Nathalie Baye, Benoît Magimel, Suzanne Flon, Bernard Le Coq, Mélanie Doutey...

Lire notre critique







La demoiselle d’honneur, 2004.

Drame, 1h50mn.

Avec Laura Smet, Benoît Magimel, Aurore Clément, Bernard Le Coq, Aurore Clément...

Lire notre critique





L’ivresse du pouvoir, 2006.

Drame, 1h50mn.

Avec Isabelle Huppert, Patrick Bruel, François Berléand.

Lire notre critique





La fille coupée en deux, 2007.

Drame, 1h50mn.

Avec Ludivine Sagnier BenoÎt Magimel, François Berléand, Mathilda May...

Lire notre critique





Bellamy, 2009.

Comédie, policier, 1h50mn.

Avec Gérard Depardieu, Clovis Cornillac, Marie Bunel, Jacques Gamblin.

Lire notre critique