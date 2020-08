L’état des choses - la critique du film

Résumé : Au Portugal, dans un hôtel dévasté par une tempête, une équipe de cinéma tourne {The survivors}, le remake d’un film de science-fiction des années cinquante. Mais le producteur disparaît soudain sans laisser d’argent, et le tournage doit être arrêté. La consternation fait place à l’attente...

Somptueuse affiche de Guy Pellelaert, issu du site de la Cinémathèque (C) Guy Pellelaert - La Cinémathèque

Notre avis : Que font des comédiens désœuvrés dans un paysage de vacances ? A quoi se réduit un réalisateur qui n’a plus de pellicule pour tourner ? Comment cette faune, rendue à elle-même, occupe-t-elle les heures qui s’égrènent, davantage encore que la longue attente propre à la temporalité d’un certain nombre de tournages ? Wenders filme comme aucun autre les comportements erratiques de personnages livrés à la solitude. Ces figures singulières ont souvent l’air de monologuer, puisque le contenu existentiel de leurs interrogations, et la profonde angoisse qui les irrigue, ne supposent pas qu’un interlocuteur ait une consistante utilité. Chacun d’eux esquisse, par des scènes idoines, de potentielles amorces scénaristiques dont les déclinaisons constituent des hommages à des figures tutélaires du septième art : l’immense Murnau, bien évidemment, auquel le patronyme d’un des personnages fait allégeance (le réalisateur) ; mais aussi Godard, que convoque une scène de dialogue entre deux amants ; Antonioni, dans la manière de saisir un paysage sonore qui concurrence la parole des protagonistes ; jusqu’au maître du cinéma fantastique, John Carpenter : la bande originale minimaliste et électronique, ainsi que l’étonnante première partie, façon science-fiction, s’y réfèrent de manière singulière, envoûtante.

(C) Wim Wenders Stiftung 2014. Reprise 2015 Les Acacias

L’état des choses est un film arrêté qui continue de se faire par d’autres moyens, comme si le cinéma débordait sur la vie et que les personnages, investis de leur statut, déroulaient à l’infini d’autres potentialités fictionnelles, dans un noir et blanc de circonstance, hommage au cinéma expressionniste, mais surtout manière d’envisager le réel par contraste. Si l’une des protagonistes ne parvient pas à saisir l’alliance de la clarté et de l’ombre sur son appareil photographique, on comprend que son regret véhicule en creux le choix esthétique du réalisateur, qui permet une diversité de plans magnifiques, où s’épanouissent les thématiques chères à Wenders : la rêverie, la déambulation, la solitude. Il n’est pas une inflexion qui ne laisse au spectateur le goût amer de l’absurde, même lorsque le film bifurque vers le polar dans sa dernière partie, où le très recherché Gordon apparaît enfin et ratiocine à l’image des autres personnages. Ce producteur qui a lâché tout le monde existe-t-il ? Ou appartient-il à un autre film, dont le tracé implacable signerait sa fin ? Le dénouement, superbe et inattendu, nous laisse face à nos interrogations.

