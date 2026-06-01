L’étrangère - Gaya Jiji - critique

Le 21 juin 2026
Bien qu’affaibli dans sa deuxième partie par une romance qui le banalise, ce portrait du parcours douloureux d’une Syrienne cherchant sa place dans un pays qui ne l’attend pas séduit par sa sobriété et sa pudeur.
- Réalisateur : Gaya Jiji
- Acteurs : Amr Waked, Alexis Manenti, Zar Amir, Megan Northam
- Genre : Drame
- Nationalité : Français, Belge
- Distributeur : Tandem
- Durée : 1h42mn
- Date de sortie : 24 juin 2026
- Festival : Arras Film Festival 2025, Cinemania Montréal 2025, Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz 2025
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Résumé : Selma fuit la Syrie en laissant derrière elle un fils de six ans et un mari disparu dans les geôles du régime. Arrivée à Bordeaux après un périple dangereux, elle enchaîne les heures de travail au noir, alors qu’un nouveau combat commence pour obtenir le droit d’asile et faire venir son fils Rami. Selma fait bientôt la connaissance d’un avocat, Jérôme. Leur histoire d’amour va tout remettre en question…
Critique Les films traitant du sort des réfugiés fuyant la guerre ou la misère dans leur pays se multiplient depuis une décennie. Ils ont en commun de s’attaquer à tous les clichés circulant sur les migrants, mais le déroulement de ces périples hasardeux varie suivant le point de vue du réalisateur (ici une réalisatrice) et le sens qu’il ou elle entend donner à son œuvre.
Après Mon tissu préféré, récit d’une émancipation féminine au cœur de la Syrie en proie à la guerre civile, la réalisatrice Gaya Giji, née en Syrie mais installée en France depuis de nombreuses années, fait le portrait d’une femme qu’elle refuse de ne réduire qu’à sa condition de clandestine. Elle préfère s’intéresser à son combat pour sa liberté et aux sentiments qui la traversent. Du périple à travers l’Europe, elle ne montre que peu de choses. Du naufrage, on ne perçoit que des bribes d’images ou de sons. Tout juste s’autorise t-elle à dénoncer le cynisme de la procédure Dublin (le pays dans lequel vous avez été contrôlé la première fois est responsable de votre demande d’asile), dont les conséquences pousseront notre candidate à l’exil jusqu’à la mutilation. Une manière cruelle mais radicale de montrer sa détermination à rejoindre la France.
- Copyright Tandem Films
Selma, mariée et mère de famille, professeure de français dans son pays, souffre de cette séparation forcée avec son mari, enfermé dans les prisons syriennes depuis des années, et dont elle n’a plus de nouvelles. Pour ne pas subir le même sort que lui, elle a choisi la fuite vers l’Europe qui ne représente pour elle qu’un refuge forcé. Ce qu’elle supporte encore moins, c’est l’absence de son fils, trop jeune pour supporter de vivre dans la clandestinité. Son but est d’obtenir le regroupement familial. À la fois forte et fragile, elle se recroqueville dans sa solitude. Après tout ce qu’elle a laissé derrière, elle est à la recherche d’elle-même. Condamnée à se faire invisible dans les cuisines du restaurant où elle travaille pour ne pas éveiller les soupçons de l’Urssaf, surveillée de près par sa propre communauté qui l’héberge, Selma se construit une carapace d’apparente dureté, confortée par une mise en scène peu encline à se répandre en gestes inutiles et en paroles superflues, attentive à éviter tout débordement, à l’image de son personnage principal. Une telle dignité ne manque de susciter l’admiration et le respect, d’autant que Zar Amir, actrice iranienne récompensée du prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes 2022 pour Les nuits de Mashhad, fait vibrer de toute une palette d’émotions, de la douce résignation à l’espoir d’une renaissance, ce personnage entravé.
- Copyright Tandem Films
Jusqu’à ce que Jérôme Delaunay, l’avocat dont les bureaux sont situés juste en face du restaurant où elle travaille, mû par une sorte de compassion, décide de l’aider dans ses démarches auprès de l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides). Ce que l’on pressent vite ne tarde pas à arriver. Une relation intime s’installe entre eux, reléguant ce témoignage migratoire judicieusement étayé à un simple mélodrame balayant subitement toute l’intensité émotionnelle des scènes précédentes. Jerôme, incarné par Alexis Manenti, tout à fait convaincant dans ce rôle volontairement en retrait, est confortablement installé dans une vie professionnelle que l’on peut considérer comme réussie. Mais son mariage est un fiasco, il n’a pas de passion particulière et s’ennuie, son existence lui semblant bien terne. L’arrivée inopinée de Selma représente la note d’exotisme tombée à point pour la ranimer. Et voilà cette jeune femme précédemment décrite indépendante et volontaire réduite à un simple objet dont on dispose, la faute à un scénario qui ne prend pas le temps de poser les bases d’un lien affectif dont la distorsion sociale interroge.
Malgré ce retournement aussi brusque que gênant, L’étrangère marque les esprits par sa finesse à observer les réflexes de repli sur soi, de libre arbitre, et de ténacité chez les êtres humains confrontés à des situations extrêmes.
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