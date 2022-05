Les nuits de Mashhad - Ali Abbasi - critique

Résumé : Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus mal famés de la ville sainte de Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement que les autorités locales ne sont pas pressées de voir l’affaire résolue. Ces crimes seraient l’œuvre d’un seul homme, qui prétend purifier la ville de ses péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées.

© FDC / Philippe Savoir

Critique : Les nuits de Mashhad est le troisième long métrage d’Ali Abbasi, réalisateur, scénariste et monteur danois, qui avait remporté le Prix Un Certain Regard avec Border. Cette œuvre étrange et fascinante était tout sauf est un film plaisant et confortable, le réalisateur ayant opté pour une ambiance de mystère et la double lecture. Les nuits de Mashhad est pourtant d’un tout autre style, a priori plus efficace et consensuel, ce qui ne signifie pas que le cinéaste a perdu sa singularité. Réalisateur, scénariste et monteur danois, Ali Abassi, d’origine iranienne, est né à Téhéran et reste fasciné par les problématiques de ce pays. Tourné en Jordanie (l’Iran puis la Turquie n’ayant pas délivré les autorisations adéquantes), le film est une coproduction allemande, danoise, suédoise et française. Coécrit avec Afshin Kamran Bahrami, le scénario est inspiré d’une affaire judiciaire réelle également relatée dans un documentaire, And Along Came a Spider de Maziar Bahari. Les auteurs se penchent sur les motivations de Saeed Haneei, l’un des tueurs en série iraniens les plus célèbres.

© 2022 Profile Pictures, One Two Films, Why Not Productions, Wild Bunch International. Tous droits réservés.

Ce père de famille en apparence respectable était l’un des hommes les plus pieux de Mashhad, deuxième ville d’Iran, haut lieu du tourisme et du pèlerinage religieux. Choqué de voir des prostituées arpenter le centre-ville et « souiller » la pureté du lieu, Haneei s’est transformé en purificateur meurtrier, avec la quasi-indifférence de la police qui ne mettait pas un acharnement fou à chercher l’auteur de ces assassinats. Après son arrestation et surtout au moment de son procès, Haneei est même devenu un héros national pour une partie de la population. Saeed était surnommé l’Araignée parce qu’il attirait ses victimes dans sa toile, autrement dit, le plus souvent, dans son appartement. D’où Le titre original Holy Spider. Le film est habile dans la reconstitution de ce cas criminel et judiciaire. Ali Abbasi a tenu à ajouter le personnage d’une journaliste enquêtant au péril de sa vie, qui n’a jamais existé, bien qu’une reporter ait participé au documentaire précité. Ce choix s’explique tant par la volonté de rattacher ce fait divers aux réflexions post-féministes actuelles, qu’au désir d’instaurer un cadre fictionnel avec figure féminine centrale, à l’instar du Silence des agneaux. Mais c’est davantage aux polars de David Fincher que Les nuits de Mashhad fait songer, et l’on peut parier sur un succès commercial de l’œuvre, compte tenu de l’efficacité (qui n’exclut pas la subtilité) de son processus narratif.

© 2022 Profile Pictures, One Two Films, Why Not Productions, Wild Bunch International. Tous droits réservés.

Pourtant le réalisateur nie avoir voulu signer un film de genre. Il déclare ainsi dans le dossier de presse ! « Je n’avais pas l’intention de réaliser un film de serial killer. En revanche, je voulais faire un film sur une société devenue tueuse en série. Le film aborde la misogynie profondément ancrée dans la société iranienne, qui n’est pas particulièrement religieuse ou politique, mais culturelle. La misogynie se propage dans toutes les classes sociales à travers les habitudes des gens. En Iran, nous avons une tradition de haine envers les femmes, ce qui aboutit souvent à des drames terribles ». Toujours est-il que Les nuits de Mashhad est un long métrage captivant, dont les scènes nocturnes n’ont rien à envier à Taxi Driver ou au récent La loi de Téhéran. Les acteurs enfin se meuvent avec aisance dans le dispositif. Zar Amir Ebrahimi (comédienne exilée en France) a un charisme indéniable, quand Mehdi Bajestani, vedette de la télévision iranienne, prend ici un risque fou pour sa carrière.