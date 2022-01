L’évadé du bagne - Riccardo Freda - critique

Résumé : Le jeune Jean Valjean (Gino Cervi) est arrêté après avoir volé un pain. Envoyé au bagne, il va multiplier les tentatives d’évasion.

Critique : L’œuvre de Victor Hugo Les Misérables, a été, comme rarement, l’objet d’un nombre important de versions. Parmi les plus célèbres, cette seule adaptation italienne due à Riccardo Freda se situe entre deux réalisations françaises, celle de Raymond Bernard, l’une des meilleures, avec Harry Baur dans le rôle de Valjean (1934) et celle de Jean-Paul Le Chanois (1958) avec Jean Gabin, qui elle fut plus discutée.

Ici, le récit, proposé est également en deux épisodes : Chasse à l’homme (Caccia all’uomo) et "Tempête sur Paris (Tempesta su Parigi). Il est mené tambour battant, comme un feuilleton d’aventures à rebondissements. Ce parti pris, s’il a le mérite de passionner le spectateur, fait passer la psychologie de ses personnages à l’arrière-plan. De plus, nombre de protagonistes voient leur présence réduite à la portion congrue : Gavroche et Eponine notamment. De plus, la fin est sensiblement différente du roman.



Les décors, presque toujours créés en studio, peut-être par manque de moyens, ne sont pas des plus recherchés : par exemple, une place avec une fontaine, à peine modifiée, est utilisée à plusieurs reprises, bien que se situant dans des villes différentes. Par contre, la lumière en noir et blanc due à Rodolfo Lombardi, rappelant l’expressionnisme, est tout à fait réussie en participant admirablement à l’ambiance des nombreuse scènes nocturnes.



De l’interprétation assez variable, on peut tout de même souligner la performance de Gino Cervi, massif et tout en retenue, et celle de Valentine Cortese, tout à fait crédible dans le double rôle de Fantine et Cosette.

A noter dans un petit rôle quasi muet de révolutionnaire, le débutant Marcello Mastroianni.