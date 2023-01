L’histoire des Miniver - H.C. Potter - critique

Résumé : Grande-Bretagne, fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Miniver se retrouvent après plusieurs années de séparation. Clem (Walter Pidgeon) le père et sa fille Judy (Cathy O’Donnell) rentrent d’Allemagne et le jeune Toby (James Fox) d’une famille d’accueil des États-Unis. C’est à ce moment que la maman Kay (Greer Garson) apprend qu’elle est atteinte d’un cancer.

Critique : Ce long métrage est la suite de Mrs Miniver, un succès de 1942 signé William Wyler, mettant en vedette le même couple d’acteurs pour interpréter les Miniver.

Mais il n’est pas besoin de l’avoir vu pour suivre ce second opus, qui n’a pas de lien direct avec le premier dans son intrigue.

Le récit va suivre la vie ordinaire d’une famille anglaise, qui après la guerre doit faire face comme bon nombre aux difficultés d’approvisionnement, aux conséquences des bombardements avec des reconstructions en cours, et un niveau de vie nécessitant de faire preuve d’ingéniosité pour faite vivre le foyer.

Cette chronique douce-amère qui raconte les petites péripéties et les drames vécus par les Miniver, manquant sûrement de ressort pour être tout à fait passionnante, souffre probablement de deux handicaps principaux : c’est une suite tout à fait dispensable et l’honnête réalisateur H.C Potter n’a pas le talent de son prédécesseur William Wyler.

Maintenant, on peut suivre sans déplaisir les petites aventures de cette bien sympathique famille, et s’émouvoir de sa fin aussi triste que pudique.

À noter la présence, dans le rôle de la fille Miniver, de Cathy O’Donnell qui venait d’interpréter la fiancée de l’emblématique premier film de Nicholas Ray Les amants de la nuit (They Live by Night 1949), et de James Fox, encore adolescent, qui sera adulte l’un des acteurs importants du cinéma britannique des décennies suivantes.