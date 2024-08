L’homme d’argile - Anaïs Tellenne - critique + test DVD

Blaq Out

Résumé : Raphaël n’a qu’un œil. Il est le gardien d’un manoir dans lequel plus personne ne vit. À presque soixante ans, il habite avec sa mère un petit pavillon situé à l’entrée du grand domaine bourgeois. Entre la chasse aux taupes, la cornemuse et les tours dans la Kangoo de la postière, les jours se suivent et se ressemblent. Par une nuit d’orage, Garance, l’héritière, revient dans la demeure familiale. Plus rien ne sera plus jamais pareil.

Critique : Cet homme au visage écorché, aux formes quasi animales, vit avec sa mère acariâtre dans un château qu’il protège de la déliquescence. Il entretient une vague relation sadomasochiste avec la postière du coin et joue, dans la piscine vide, des chansons tristes poussées de sa cornemuse. Le récit pourrait s’arrêter dans cette pesanteur sociale, jusqu’au moment où la châtelaine, Garance, fait son apparition. Elle a hérité de la propriété et, dès ses premiers pas dans la magnifique demeure, commence à exercer sur Raphaël une sorte de fascination mélancolique. La relation se crée peu à peu et l’homme se transforme en la Muse de l’artiste qui décide de réaliser une sculpture d’argile.

L’homme d’argile est l’inverse du film de Rivette La Belle Noiseuse. Le modèle qui se prête aux élucubrations artistiques de la châtelaine est laid, borgne, étreint par une froide mélancolie qui transpire dans ce qu’il lui reste de regard. Et pourtant, peu à peu sous les doigts de Garance, il se transforme en un homme digne, presque beau, et surtout épris d’amour pour celle qui le fige dans la glaise. Anaïs Tellenne offre une première œuvre de cinéma absolument maîtrisée du point de vue de la mise en scène. La sobriété des lieux, la dureté du climat et la froideur du manoir contribuent à eux seuls à révéler les sentiments irréguliers des deux protagonistes. Les comédiens interprètent avec une justesse inouïe ces deux personnages, sans jamais céder à la caricature ou la grossièreté. Pourtant, le film témoigne aussi d’une forme de lutte des classes, avec ces deux univers mis dos à dos, à savoir le monde délicat des artistes et celui des hommes de peu, qui vivent les pieds dans la terre.

La réalisatrice offre beaucoup de grandeur aux habitants de ce village, oubliés et méprisés souvent des visiteurs parisiens de musée ou des commentateurs d’art. Elle parvient à réunir les contraires à travers ses deux héros, aussi différents que soudain, au gré de la sculpture qui se fabrique, complémentaires. Pendant que Garance fait jaillir de ses doigts la douleur qui l’habite, l’homme qu’elle met en scène renaît de ses propres cendres. La musique très belle accompagne ce récit d’une résurrection de deux êtres perclus à leur façon dans une sorte de mort psychique. Il fallait deux très grands comédiens comme Raphaël Thiéry et Emmanuelle Devos pour incarner avec autant d’humanité ces deux êtres sensibles et beaux. Les acteurs rendent compte avec une économie de dialogue, de la richesse intérieure de leur personnage. Même le vent qui gronde ou la pluie qui défigure le jardin deviennent des objets d’art aux côtés des deux comédiens.

Si les qualités de comédienne de théâtre d’Anaïs Tellenne étaient connues, L’homme d’argile révèle une réalisatrice exigeante et lumineuse. Le pari de réunir le face-à-face de deux talents de cinéma est totalement réussi.

Le test DVD

Image :

Le DVD se pique au jeu des contrastes en tous genres : alternance de scènes tournées le jour et la nuit, mise en valeur de l’intérieur du château morvandiau de Garance, scènes tamisées lors de concerts intimistes avec une jovialité qui saute aux yeux.

Son :

Le son n’est pas en reste sur support DVD avec la cornemuse de Raphaël qui est son plus grand secret mais aussi son plus grand atout séduction. Le Morvan vaut également le détour pour bien d’autres instruments. Les dialogues sont vraiment limpides.

Bonus :

Ces derniers sont nombreux pour le ravissement des spectateurs les plus curieux :

– Court-métrage : Le Mal Bleu avec à la baguette Anaïs Tellenne et Zoran Boukherma (15 minutes ; sortie VOD le 12 novembre 2019) et déjà le choix d’une complicité naissante avec l’acteur Raphaël Thiéry ;

– Un enregistrement tout en majesté : celui de la bande originale de L’homme d’argile par l’Orchestre symphonique de Budapest (environ une quinzaine de minutes) ;

– Deux courtes séquences du film commentées par la réalisatrice.