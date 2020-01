L’homme de Rio - la critique du film

Résumé : Deux bidasses Dufourquet et Lebel (Jean-Paul Belmondo et Roger Dumas) arrivent à Paris pour une semaine de permission. Au musée de l’Homme, un homme masqué vole une statuette brésilienne en tuant un gardien d’une flèche empoisonnée. Le professeur Catalan (Jean Servais) et Agnès le fille de feu le professeur Villermosa (Françoise Dorléac) y sont appelés en urgence. L’inspecteur de police chargé de l’enquête (Daniel Ceccaldi) interroge tout le monde, y compris le fiancé d’Agnès, qui n’est autre qu’un certain Adrien...

Notre avis : Philippe de Broca réalisa ici son film le plus célèbre. Avec trois scénaristes et pas des moindres - Jean-Paul Rappeneau, futur cinéaste, Ariane Mnouchkine qui démarrait à l’époque l’aventure du Théâtre du Soleil, et Daniel Boulanger, par ailleurs dialoguiste et acteur occasionnel -, il nous emmène dans une aventure picaresque que n’aurait pas reniée Hergé.

Jean-Paul Belmondo déploie son personnage bondissant, beau parleur et charmeur, le Bébel qui deviendra par la suite comme une marque de fabrique, dont il abusera parfois, notamment sous la direction de Philippe de Broca.

Cette aventure rocambolesque, qui n’a d’autres prétentions que de divertir, permet à l’acteur de multiplier les prouesses physiques : roulant à moto en ville à tombeau ouvert, pendu à la fenêtre d’un hôtel, dégringolant d’un immeuble en construction, sautant en parachute, participant à une énorme bagarre générale.

L’histoire touffue ne laisse pas une minute de répit au spectateur. Les séquences s’enchaînent à une vitesse stupéfiante, rappelant tout autant certaines bandes dessinées (Tintin, bien sûr) et les films burlesques muets. Bien que rien ne soit sérieux dans les tribulations des personnages, la mise en scène est d’une précision constante et exemplaire, en maintenant un récit haletant qui ne faiblit pas une minute.

Le couple formé par Jean-Paul Belmondo et Françoise Dorléac s’intègre parfaitement dans cette aventure totalement improbable. Face à Bébel, Françoise Dorléac campe une jeune femme capricieuse, imprévisible et qui ne s’étonne de rien. Elle est capable pour tromper l’ennui (!) d’aller danser la salsa avec des inconnus, pendant que le héros risque encore une fois sa vie pour elle.

Après plus de 55 ans, L’homme de Rio reste un modèle de comédie d’aventures à la française, qui n’a rien à envier aux productions des Américains, spécialistes du genre.